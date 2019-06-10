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Bakan Koca'dan Nuri Pakdil'e ziyaret

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.06.2019 16:55 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'i tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'i tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nuri Pakdil'in Kahramanmaraş'ta yürüyüş yaparken düşmesi sonucunda kalça kemiğinin kırıldığı ve bu sabah ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Pakdil'i hastanede ziyaret etti. Bakan Koca, ziyaret sırasında Pakdil'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakdil'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pakdil'in gün içinde ameliyata alınacağı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Nuri Pakdil Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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