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Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına şiddete ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 10:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son olarak İzmir’de bir aile hekimimize yönelik vaka dahil olmak üzere tüm şiddet olaylarını lanetliyor ve her türlü şiddet failinin en ağır şekilde cezalandırılmasını temin için yasalar çerçevesinde her adımı atıyoruz” dedi.Sağlık Bakanı Koca, İzmir’in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi’nde bir doktorun darp edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son olarak İzmir’de bir aile hekimimize yönelik vaka dahil olmak üzere tüm şiddet olaylarını lanetliyor ve her türlü şiddet failinin en ağır şekilde cezalandırılmasını temin için yasalar çerçevesinde her adımı atıyoruz” dedi.
Sağlık Bakanı Koca, İzmir’in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi’nde bir doktorun darp edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği ve sonuna kadar mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu söyleyen Koca, “Son olarak İzmir’de bir aile hekimimize yönelik vaka dahil olmak üzere tüm şiddet olaylarını lanetliyor ve her türlü şiddet failinin en ağır şekilde cezalandırılmasını temin için yasalar çerçevesinde her adımı atıyoruz. Bu son yaşanan olayda da Bakanlığımız müdahil olmuş ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, olayın failleri tutuklanmıştır. Bakanlık olarak şiddet olaylarının son bulması için hastanın güvenle hizmet alabileceği, hekimin de güvenle hizmet vereceği ortamı oluşturmak en öncelikli hedeflerimizdendir. Üzerine hassasiyetle eğildiğimiz sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sorunuyla ilgili Aralık ayında yeni yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Bunun sonucunda sağlık personeline şiddet uygulayanların şikayete gerek kalmaksızın doğrudan kolluk kuvvetlerince yakalanarak karakolda serbest bırakılmaksızın adli işlemlerin tekemmulü için behemahal cumhuriyet savcılığına sevk edilmesi, cumhuriyet başsavcılığınca dosyanın ikmal edilmesi, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadesinin yerinde alınması yasal zorunluluk haline geldi. Ancak takdir edilecektir ki bütün bu olumlu girişimlerimize rağmen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, tek başına asayiş tedbirleriyle çözülebilecek bir sorun değildir. Bu çerçevede bakanlık olarak çalışmalarımızı çok yönlü şekilde sürdürmekteyiz. Hekimlerimizin çalışma şartlarından hastanelerimizdeki fiziki düzenlemelere kadar birçok başlık altında bu sorunun çözümü için çalışmaktayız. Son olarak tüm hastanelerimizde Hasta Hakları Birimlerini aktif hale getirdik ve Çalışan Güvenliği Rehberimizi yayımladık. Bunlarla da yetinmeyip sorunla topyekûn mücadele için hazırladığımız Şiddet Eylem Planı’nı son aşamasına getirmiş bulunmaktayız. Bunu kısa bir süre sonra kamuoyu ile de paylaşacağız. Sağlık hizmeti verme ve hizmet alma kültürünün toplumsal barış anlayışıyla geliştirilmesi en önemli önceliğimizdir. Bu anlayışın tüm sağlık çalışanlarımız ve hastalarımız tarafından da tüm boyutlarıyla paylaşılmasını arzu ediyoruz. Hiç kuşku duyulmamalıdır ki her bir şiddet vakası bakanlığımız tarafından hem adli hem de insani boyutlarıyla hassasiyetle takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

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