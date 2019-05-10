Bakan Koca’dan “Sağlık için Hareket Et“ günü mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük yaşamı mümkün olduğunca hareketli geçirmek gerektiğini vurgulayarak, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftanın 5 günü 30’ar dakikalık orta şiddette bir egzersizin yetişkinler için yeterli olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, 10 Mayıs "Sağlık için Hareket Et" günü dolayısıyla yayımladığı mesajda hareketsiz yaşamın modern toplumlar için en önemli sorunların başında yer aldığını ve yalnızca yetişkinler için değil, çocuk ve gençler için de ciddi bir sağlık riski oluşturduğu belirterek, “Fiziksel hareketsizlik, dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında obezitenin de önünde dördüncü sırada yer almaktadır. Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık yüzde 21-25’inin, diyabetin yüzde 27’sinin ve iskemik kalp hastalığının yüzde 30’unun ana nedeninin fiziksel hareketsizlik olduğu tahmin edilmektedir” dedi.

Koca, mesajında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması ön sonuçlarına dikkat çekerek, "Sonuçlara göre sağlık için fiziksel aktivite önerilerini karşılamayanların sıklığı 19 yaş ve üzeri bireylerde yüzde 37,6’dır. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile birlikte yürütülen Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması sonuçlarına bakıldığında çocukların yüzde 9,5’i hafta içi hiç oyun oynamamakta, yüzde 19,9’u günde bir saatten az ve yüzde 29,7’si günde bir saat oyun oynamaktadırlar. Çocuklarımızın yüzde 42,5’i günde bir saat, yüzde 23,5’i iki saat ve yüzde 12,7’si üç saat ve üzerinde televizyon seyretmekte veya bilgisayarda zaman geçirmektedir" bilgilerine yer verdi.

Günlük yaşamı mümkün olduğunca hareketli geçirmek gerektiğini vurgulayan Koca, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftanın 5 günü 30’ar dakikalık orta şiddette bir egzersizin yetişkinler için yeterli olduğunu kaydederek, şunları vurguladı:

“1-4 yaş arası çocuklar, gün içinde orta-yüksek şiddette toplam 180 dakikalık fiziksel aktivite yapmalıdırlar. 5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenler için ise günde 60 dakika, yine orta ve yüksek şiddette aktiviteler önerilmektedir. Hızlı yürümek, düşük tempolu koşular, merdiven çıkmak, ip atlamak, yüzmek, masa tenisi oynamak, yavaş tempoda bisiklet sürmek vb. orta şiddetli aktivite örnekleridir. Tempolu koşu, basketbol, futbol, voleybol, hentbol ve tenis oynamak vb. ise yüksek şiddetli aktiviteler arasındadır.”

Fiziksel aktivitenin arttırılmasının sadece bireysel değil toplum tabanlı, çok sektörlü ve kültürel bir yaklaşım gerektirdiğini belirten Koca, hareketli yaşamın bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesine katkı sağlayacağı gibi toplum refahını teşvik ederek gelecek nesillere yönelik önemli bir yatırım olacağının altını çizdi.

