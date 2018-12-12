Bakan Koca'dan sağlıkta istihdam müjdesi

DUYGU YENER- YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl sonuna kadar acil tıp teknisyeni, veri analizi yapan işletmen, ambulans şoförü, yardımcı klinik elemanı gibi alanlarda hizmet yapacak 6 bin 500 kişinin alınacağını ve 2019 yılında da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere yaklaşık 25 bin sağlık personelinin atamasının yapılacağını bildirdi.

Koca, AA muhabirine, sağlık personeli ile diğer alanlarda yapılacak atama ve alımlara ilişkin bilgi verdi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin önemli adımların atıldığını vurgulayan Koca, sağlıkta şiddet konusunda alınacak tedbirleri içeren düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Koca, sağlık çalışanlarının uzun süredir bekledikleri emeklilik ve yıpranma payına ilişkin çalışmaların çözümü noktasında yasal düzenlemelerin de yapıldığını söyledi.

- "2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişi daha alacağız"

Sağlık Bakanlığına bu yıl sonuna kadar toplam 10 bin kişi alınacağını belirten Koca, "3 bin 500 kişinin alım süreci tamamlanmak üzere. 2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha alımını yapacağız. Acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda alımlarımız söz konusu olacak." dedi.