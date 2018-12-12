HABER

Bakan Koca'dan sağlıkta istihdam müjdesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.12.2018 10:17 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha alımını yapacağız. Acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda alımlarımız söz konusu olacak" - "2019 yılı içinde 25 bine yakın pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere personel ataması gerçekleştireceğiz"

DUYGU YENER- YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl sonuna kadar acil tıp teknisyeni, veri analizi yapan işletmen, ambulans şoförü, yardımcı klinik elemanı gibi alanlarda hizmet yapacak 6 bin 500 kişinin alınacağını ve 2019 yılında da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere yaklaşık 25 bin sağlık personelinin atamasının yapılacağını bildirdi.

Koca, AA muhabirine, sağlık personeli ile diğer alanlarda yapılacak atama ve alımlara ilişkin bilgi verdi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin önemli adımların atıldığını vurgulayan Koca, sağlıkta şiddet konusunda alınacak tedbirleri içeren düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Koca, sağlık çalışanlarının uzun süredir bekledikleri emeklilik ve yıpranma payına ilişkin çalışmaların çözümü noktasında yasal düzenlemelerin de yapıldığını söyledi.

- "2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişi daha alacağız"

Sağlık Bakanlığına bu yıl sonuna kadar toplam 10 bin kişi alınacağını belirten Koca, "3 bin 500 kişinin alım süreci tamamlanmak üzere. 2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha alımını yapacağız. Acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda alımlarımız söz konusu olacak." dedi.

Bakan Koca, gelecek yıl yapılacak sağlık çalışanı alımlarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Şu ana kadar 8 şehir hastanemiz hasta kabulüne başladı. Yakın zamanda Bilkent Şehir Hastanemiz de hasta kabulüne başlayacak. 2019'da açmayı planladığımız şehir hastanelerimiz ve kendi genel bütçemizden yaptığımız hastanelerimizin açılışı da olacak.

Bu çerçevede, 2019 içinde olabilecek alımlarla ilgili de bir çalışma içindeyiz. 25 bine yakın pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacılar olmak üzere alımlar söz konusu olacak. Bunun dışındaki sağlık çalışanlarıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor."

PARTNERSpor tarihinin en ilginç cezaları!Spor tarihinin en ilginç cezaları!
Babasını ikna edip karaciğeriyle yaşama bağladıBabasını ikna edip karaciğeriyle yaşama bağladı
Sırrı 20-20-20 kuralında gizliymiş!Sırrı 20-20-20 kuralında gizliymiş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alım Hekim personel sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

'Beni şaşkınlıktan yerime mıhlayan tabela' diye paylaştı

'Beni şaşkınlıktan yerime mıhlayan tabela' diye paylaştı

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç

Memurları ilgilendiren 'emeklilik' haberi!

Memurları ilgilendiren 'emeklilik' haberi!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Hastane bahçesi karıştı! 'Dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü

Hastane bahçesi karıştı! 'Dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Yavuz Dizdar'dan çok konuşulacak çıkış!

Yavuz Dizdar'dan çok konuşulacak çıkış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alzheimer nedir? Alzheimer göz muayenesi ile teşhis edilir mi?

Çağın hastalığı Alzheimer gözden teşhis edilebiliyor

Ülser nedir? Ülserin belirtileri ve tedavisi nasıl olur? Ülseri olanlar nelere dikkat etmeli?

Mide yanması için içilen süt ülseri arttırabilir

Çocuklarda alerji belirtileri nasıl olur? Alerji önlenebilir mi? Alerji tedavisi nasıl olur?

Çocuğunuz sık hastalanıyorsa nedeni alerji olabilir

Göz sağlığı için nelere dikkat etmeli? İşte sağlıklı gözlere sahip olmanın ipuçları

Sırrı 20-20-20 kuralında gizliymiş!

Vücutta kaşıntı neden olur? Kaşıntı kanser belirtisi olabilir mi?

Uzmanlar uyarıyor: Kaşıntı kanserin habercisi olabilir

Havaların soğuması psikolog talebini arttırdı

Havaların soğuması psikolog talebini arttırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.