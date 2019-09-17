HABER

Bakan Koca'dan "yılın doktoru" Gürsoy'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'da yılın doktoru ödülünü alan Dilek Gürsoy'u kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'da yılın doktoru ödülünü alan Kalp Cerrahı Dr. Dilek Gürsoy'u arayarak, tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Fahrettin Koca, telefonla görüntülü aradığı Gürsoy'u başarılı çalışmaları ve aldığı ödül için tebrik ederek, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşların gururu olduğunu belirtti.

Kalp naklinin en zor organ nakli olduğunun altını çizen Koca, Gürsoy'un yapay kalp konusundaki çalışmalarının son derece önemli olduğunu söyledi.

Gürsoy'u 29 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek 6'ncı Türk Tıp Dünyası Kurultayına davet eden Koca, başarılı hekimin çalışmalarını Bakanlık olarak destekleyeceklerini kaydetti.

Dilek Gürsoy ise Bakan Koca'ya teşekkür ederek çalışmalarına yılmadan devam edeceğini, organ bağışının yetersiz olması sebebiyle alternatif çözümler gerektiğini aktardı.

Bakan Koca'nın ekim ayında İstanbul'da yapılacak kurultay için davetine ise "Memnuniyetle gelirim" yanıtını verdi.

Almanya Siegburg Helios Kliniğinde Yapay Kalp Nakli Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Dilek Gürsoy, Avrupa'da yapay kalp naklini gerçekleştiren ilk kadın cerrah oldu.

Almanya, Avusturya ve İsviçre'de tıp alanında başarılı çalışmalar yapan hekimlere ve tıbbi kuruluşlara verilen Alman Tıp Ödülüne ise bu yıl Dr. Dilek Gürsoy değer görüldü.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
(Özel) Evladını kaybeden annenin dinmeyen acısı(Özel) Evladını kaybeden annenin dinmeyen acısı
Vali Şıldak: Salda Gölü'nü koruma statüsünde en küçük bir zayıflama yokturVali Şıldak: Salda Gölü'nü koruma statüsünde en küçük bir zayıflama yoktur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kalp Cerrahı Dr. Dilek Grsoy Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yılın Doktoru ödülü

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur Valisi Hasan Şıldak'tan Salda Gölü açıklaması

Burdur Valisi'nden Salda Gölü açıklaması

Trafik kazalarında 8 ayda 1644 kişi hayatını kaybetti

Korkunç rakam! 1644 ölü

Komşusunun küçük kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 'iyi hal' indirimi

Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sanıktan iğrenç savunma

Rize'de makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza!

Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza!

İzmir'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

İzmir'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.