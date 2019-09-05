İdris TİFTİKÇİ-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL, (DHA)- KADİR ve Safiye Doğu çiftinin 5 ay önce birçok sağlık problemiyle dünyaya gelen bebekleri Nefes’in yaşam mücadelesi sürüyor. Sanatçı Demet Akalın'ın Twitter’dan yazılan yardım talebi mesajlarından birini alıntılayarak Sağlık Bakanlığı Twitter adresine "Hastane bulunur mu? Sağlık Bakanlığı sesimizi duyar mı?” şeklinde bir mesaj yazmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu mesaja verdiği "Nefes bebeğin yatışının ve gerekli takibin yapılması için Bakanlığımız tarafından talimat verilmiştir." açıklamasıyla umutlanan çift, bebeklerinin tam teşekküllü bir hastaneye yatırılmasını bekliyor.

ANNE SAFİYE DOĞU: BİR GÜNDEM OLUYOR, ERTESİ GÜN UNUTULUYOR

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşayan Kadir ve Safiye Doğu çiftinin ikinci çocukları olarak, 5 ay önce doğduğunda kalbinin sağ tarafta ve yırtık olduğu tespit edildi. Bunun yanında makatı kapalı olan, akciğer kaynaklı nefes problemi olan "Yaşamaz" denilen "Nefes Bebek"in hayata tutunma mücadelesi sürüyor. Anne Safiye Doğu, "Makatında delik yok. Ameliyatla açılabilirmiş, ama ameliyat olması için de yaşını doldurması gerekiyormuş. Artık eşim de hastaneye gidip gelmekten işe gidemiyor. Ben de tek başıma ilgilenemiyorum. Bir gün bayağı paylaşılıyor, gündem oluyor, ertesi gün unutuluyor. Sürekli sosyal medyadan insanları sıkmak da istemiyorum. Devletimizden, sahip çıkmasını bekliyoruz.” dedi.