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BAKAN KOCA'NIN TALİMATI "NEFES BEBEK"E UMUT OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 12:06 | Son Güncelleme

KADİR ve Safiye Doğu çiftinin 5 ay önce birçok sağlık problemiyle dünyaya gelen bebekleri Nefes’in yaşam mücadelesi sürüyor.

İdris TİFTİKÇİ-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL, (DHA)- KADİR ve Safiye Doğu çiftinin 5 ay önce birçok sağlık problemiyle dünyaya gelen bebekleri Nefes’in yaşam mücadelesi sürüyor. Sanatçı Demet Akalın'ın Twitter’dan yazılan yardım talebi mesajlarından birini alıntılayarak Sağlık Bakanlığı Twitter adresine "Hastane bulunur mu? Sağlık Bakanlığı sesimizi duyar mı?" şeklinde bir mesaj yazmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu mesaja verdiği "Nefes bebeğin yatışının ve gerekli takibin yapılması için Bakanlığımız tarafından talimat verilmiştir." açıklamasıyla umutlanan çift, bebeklerinin tam teşekküllü bir hastaneye yatırılmasını bekliyor.

ANNE SAFİYE DOĞU: BİR GÜNDEM OLUYOR, ERTESİ GÜN UNUTULUYOR
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşayan Kadir ve Safiye Doğu çiftinin ikinci çocukları olarak, 5 ay önce doğduğunda kalbinin sağ tarafta ve yırtık olduğu tespit edildi. Bunun yanında makatı kapalı olan, akciğer kaynaklı nefes problemi olan "Yaşamaz" denilen "Nefes Bebek"in hayata tutunma mücadelesi sürüyor. Anne Safiye Doğu, "Makatında delik yok. Ameliyatla açılabilirmiş, ama ameliyat olması için de yaşını doldurması gerekiyormuş. Artık eşim de hastaneye gidip gelmekten işe gidemiyor. Ben de tek başıma ilgilenemiyorum. Bir gün bayağı paylaşılıyor, gündem oluyor, ertesi gün unutuluyor. Sürekli sosyal medyadan insanları sıkmak da istemiyorum. Devletimizden, sahip çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Kadir Doğu ise, çocuklarındaki sağlık problemlerini sıralayarak, "Bebeğimizle ilgili tanı koyulamadı. Birçok hastalığı var. Kalbi sağ tarafta doğdu. Omuriliklerinde sıkıntı var. Kaburga kemiklerinde de sıkıntı var. Beslenme sıkıntısı da çekiyor. Olması gereken kiloda değil, doğduğu kiloda. 3 kilo 850 gram hala. Tedavileri hastanelerden randevu alarak yaptırabiliyoruz. Ama 7-8 problemi olduğu için hepsiyle ayrı ayrı uğraşırken zaman kaybediyor, iyileşemiyor. Ben bazen işe gitmiyorum, ilgileniyorum. Yardımcı olan insanlar da oluyor, Allah razı olsun, ama onlar da bir yere kadar yetebiliyorlar" diye konuştu. Kadir Doğu, yetkililere “Maddi gücüm yetmediği için devlet büyüklerimden yardım bekliyorum. Çocuğum için istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum" sözleriyle seslendi.

SAĞLIK BAKANI KOCA, TWİTTER’DAN DUYURDU: TALİMAT VERİLMİŞTİR
Öte yandan, pop sanatçısı Demet Akalın, Nefes Bebek için Twitter’dan yazılan yardım talebi mesajlarından birini alıntılayarak Sağlık Bakanlığı Twitter adresine "Hastane bulunur mu? Sağlık Bakanlığı sesimizi duyar mı?" şeklinde bir mesaj yazmıştı. Cevap, Sağlık Bakanlığı adına Bakan Fahrettin Koca’dan gelirken, Bakan Koca, Akalın’ın mesajına verdiği cevapta “Nefes bebeğin yatışının ve gerekli takibin yapılması için Bakanlığımız tarafından talimat verilmiştir. Nefes yavrumuza acil şifa diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın sesine kulak vermek en birincil vazifelerimizdendir" ifadelerine yer vermişti.
Nefes'in anne ve babası şimdi çocuklarının tam teşekküllü bir hastanede tedavisinin yapılmasını bekliyor.

Görüntü dökümü:
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-Nefes Bebek
-Anne ve baba ile röp.
-Genel ve detaylar

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