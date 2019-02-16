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Bakan Koca’nın uçağı Ağrı’ya inemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 12:28 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı taşıyan uçak yoğun sis nedeniyle Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı’na iniş yapamayınca yönünü Erzurum’a çevirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Ağrı’ya gerçekleştireceği ziyaret uçağın inememesi nedeni ile gecikti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı taşıyan uçak yoğun sis nedeniyle Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı’na iniş yapamayınca yönünü Erzurum’a çevirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Ağrı’ya gerçekleştireceği ziyaret uçağın inememesi nedeni ile gecikti. Sabah saatlerinde Anadolu Jet’in tarifeli uçağı ile Ankara’dan Ağrı’ya gelen uçakta bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın saat 09.40’da Ağrı’da olması bekleniyordu. Uçağın yoğun sis nedeni ile inememesinin ardından uçak Erzurum’a iniş yaptı. Bakan Koca’nın karayolu ile Ağrı’ya gelmesi bekleniyor.

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