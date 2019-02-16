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Bakan Koca'nın uçağına "olumsuz hava koşulları" engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

Yolcuları arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da yer aldığı Ankara-Ağrı seferini yapan yolcu uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1,5 saat havada kaldıktan sonra zorunlu olarak Erzurum'a iniş yaptı - Bakan Koca, programlarına katılmak üzere kara yoluyla Ağrı'ya hareket etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da içinde bulunduğu Ankara-Ağrı seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 1,5 saat havada kaldıktan sonra Erzurum'a indi.

AnadoluJet'in Ankara-Ağrı seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, aralarında çeşitli programlara katılmak üzere kente giden Bakan Koca'nın da olduğu yolcularıyla saat 08.00'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Uçak, etkili sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve elverişsiz hava koşulları sonucu Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nı pas geçmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 1,5 saat havada kalan yolcu uçağı, zorunlu olarak Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.

Fahrettin Koca, programlarına katılmak üzere kara yoluyla Ağrı'ya hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Erzurum olumsuz hava şartları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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