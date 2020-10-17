HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan konvoyunda kaza, polisler ve haberciler yara almadan kurtuldu

Bakan konvoyunda kaza, polisler ve haberciler yara almadan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 13:56 | Son Güncelleme

Elazığ’da çeşitli temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu takip eden polislerin bulunduğu iki araç ile habercileri taşıyan otomobil kaza yaptı, maddi hasar meydana geldi.Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren Elazığ’a gelerek çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun konvoyunda kaza meydana geldi.

Elazığ’da çeşitli temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu takip eden polislerin bulunduğu iki araç ile habercileri taşıyan otomobil kaza yaptı, maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren Elazığ’a gelerek çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun konvoyunda kaza meydana geldi. Kent merkezinden çıkışta İstasyon Caddesi alt geçide giren konvoyda bulunan 23 BZ 812 plakalı Koruma Şube Müdürlüğü’ne ait otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Kaza nedeniyle arkadaki araçlardan Çevik Kuvvet polislerini taşıyan 23 DE 138 plakalı minibüste ani firen yapınca Elazığ’ın televizyonlarından Kanal23 ekibinin bulunduğu 23 BR 192 plakalı otomobilde minibüse arkadan çarptı.
Bir aracında refüje çıktığı kazayı polisler ve haberciler yara almadan atlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısıUzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısı
Koronaya yakalanan CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma alındıKoronaya yakalanan CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma alındı
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
En Çok Okunan Haberler
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası Aliyev'den flaş açıklama
Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası Aliyev'den flaş açıklama
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Diğer Haberler
Esenyurt'ta 3 taksicinin öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
3 taksinin öldüğü olayla ilgili yeni görüntüler
İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Cesedi izleyerek piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Son dakika! Turuncu listedeki terörist Mehmet Nuri Husidur etkisiz hale getirildi
Mehmet Nuri Husidur öldürüldü
Yeni parti iddiası geldi... Aslı Baykal kimdir, kaç yaşında? Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın hayatı!
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal kimdir?
Kadıköy'de pitbull cinsi köpeğiyle taksiye binmek istedi ortalık karıştı
Pitbull cinsi köpeğiyle taksiye binmek istedi ortalık karıştı
Koronavirüse yakalanan CHP’li belediye başkanı yoğun bakıma alındı
Koronaya yakalanan CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.