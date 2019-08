Bakan Kurum, 11. Büyükelçiler Konferansına katıldı

"Bakanlık olarak, iklim değişikliği ile ilgili kararların alındığı uluslararası süreçlere en etkin, en aktif şekilde katılıyoruz" İklim değişikliği konusuna değinen Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Bizler burada, sizler de yaşadığınız, görev yaptığınız ülkelerde iklim değişikliğinin etkilerini yakından hissediyoruz. Bakanlık olarak, iklim değişikliği ile ilgili kararların alındığı uluslararası süreçlere en etkin, en aktif şekilde katılıyoruz. Ülkemizin konuya dair fikrini, düşüncesini, projelerini ve eylemlerini tüm platformlarda en yüksek sesle ortaya koyuyoruz. Bu anlamda, bu yıl, Aralık ayında, Şili’de düzenlenecek olan ’25. Taraflar Konferansı’ çok önemli. Bizim için konferansın en önemli gündem maddesi, Türkiye’nin kendine özgü pozisyonun artık açıklığa kavuşması olacaktır. Bu nedenle ilgili kurumlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin Ek-1 listesinden çıkarılma talebimizi sekreteryaya ilettik. Bu konuda siz değerli büyükelçilerimizin görev yaptığınız yerlerde, ilgili muhataplarınızla yapacağınız görüşmeler son derece mühim. Sizler bu konunun ülkemiz adına takipçisi olacaksınız. Türkiye, iklim değişikliği konusunda ciddi tehdit altında. Çünkü, ülkemiz iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında olan Akdeniz Havzası’nda yer alıyor. Son yıllarda bu iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını hep birlikte yaşamaya başladık. Deniz seviyesi artıyor, deniz suyu sıcaklığımız artıyor, bu artışa bağlı olarak şiddetli ve sık yağışlar meydana geliyor. Ülkemizde hiç görülmeyen hortumları yaşıyoruz, dolu yağışları sıklaşıyor, ormanlarımızda yangın riski artıyor, kuraklık artıyor. En yakın örneklerini Rize’de, Trabzon’da, Düzce’de, Sakarya ve Artvin’de gördüğümüz seller, evlerimizi, okullarımızı, tarım alanlarımızı tehdit ediyor, canlarımızı kaybetmemize sebep oluyor. Kısacası iklim değişikliği herkesi ve her yeri etkiliyor, etkilemeye de devam edecek. Ek 1 listesinde olmayan ülkeler finans ve teknoloji desteklerinden faydalanabiliyorlar, fon alabiliyorlar. Biz alamıyoruz. Buna rağmen, iklim değişikliğinin etkilerine maruz kalan bir ülke olarak mücadelemizi tüm kararlılığımızla sürdürüyoruz."

"Karadeniz’de başlattığımız iklim değişikliği eylem planlarımızı, 7 bölge için önümüzdeki 6 ay içerisinde tamamlamış olacağız" Geçtiğimiz aylarda açıklanan 15 maddelik Karadeniz İklim Değişikliği Planı’ndan bahseden Bakan Kurum, "15 maddelik Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planıyla; bu mücadele hususunda kararlılığımızı ortaya koyduk. İlk olarak Karadeniz’de başlattığımız iklim değişikliği eylem planlarımızı, 7 bölge için önümüzdeki 6 ay içerisinde tamamlamış olacağız. Bu noktada, en son Karadeniz’de yaşadığımız sel felaketinden sonra çok hızlı bir şekilde, derelerin ve o dere yataklarında bulunan binaların yıkılması ve taşınması sürecini başlattık. Bakanlık olarak Uluslararası boyutta da İklim Değişikliğiyle mücadele noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu anlamda, aynı zamanda Başmüzakerecimiz olan Bakan Yardımcımız Mehmet Emin Birpınar’ın başkanlığında, ilgili bakanlık temsilcilerimizden oluşan güçlü bir müzakere ekibine sahibiz. Dünyanın bu ortak sorununa karşı her platformda mücadele ediyoruz. Bu bağlamda Türkiye olarak; sera gazı emisyonlarını 2030 yılında yüzde 21’e kadar artıştan azaltma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kaydetti.

"Yürüttüğümüz çalışmanın sonuçlarını, İklim Zirvesi’nde dünyayla paylaşacağız" Düzenlenecek iklim zirvelerine dikkat çeken Bakan Kurum, "Yine COP 26 adaylığımız devam ediyor ve konu BM nezdinde New York Daimi Temsilciliğimiz tarafından takip ediliyor. Bunun yanında, 2019 yılı Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi 23 Eylül tarihinde New York’ta düzenlenecek. İklim zirvesine yönelik belirlenmiş olan 9 tematik alandan biri olan, ’Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem’ temasını, Kenya ile birlikte eş-öncü ülkeler olarak yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmanın sonuçlarını, İklim Zirvesi’nde dünyayla paylaşacağız" dedi.

"Sıfır Atık Projesinin ülkemizde tam anlamıyla uygulanması ile birlikte yıllık 20 milyar liralık bir ekonomik kazancı hedefliyoruz" "Sıfır Atık Projesi"nin ekonomik boyutunu anlatan Bakan Kurum, "Sıfır Atık Projesi, sadece çevre boyutunda bir proje değil ekonomik tarafı da çok büyük. Bu noktada projenin ülkemizde tam anlamıyla uygulanması ile birlikte yıllık 20 milyar liralık bir ekonomik kazancı hedefliyoruz. Ayrıca, 2023 yılına kadar, bu alanda 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayabileceğimizi öngörüyoruz. Tabi ben sıfır atık projemizin bütün büyükelçiliklerimizde de uygulanmasını temenni ediyorum. Siz uygulamaya geçmeye karar verdiğiniz anda, biz de gerekli ekipmanı sağlayacağız ve görev yaptığınız ülkelere göndereceğiz. Tabi bazı büyükelçiliklerimiz de Sıfır Atık uygulamasına geçti. Belgrad büyükelçiliğimiz bunlardan birisi. İnşallah bu toplantıdan sonra sizler ülkelerinize döndüğünüzde Dışişleri Bakanımızın da desteğiyle bu uygulamaya her bir büyükelçiliğimiz kısa sürede geçecektir" diye konuştu.

"81 ilde millet bahçesi çalışmalarımıza devam ediyoruz" Başta Sıfır Atık Projesi olmak üzere, deniz çöpleriyle mücadele için başlatılan Sıfır Atık Mavi Hareketi, Millet Bahçeleri, Bisiklet Yolları, yürüyüş yolları, gürültü bariyeri, korunan alanların arttırılması gibi pek çok çevreci proje ve çalışmaya imza attıklarını belirten Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlattığımız, 81 ilde millet bahçesi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani yurt dışında örneklerini gördüğümüz parkların bir benzerini ülkemizin her ilinde, pek çok ilçesinde hayata geçiriyoruz. Bu anlamda şehirlerimize nefes aldıran bu projelerle çevre konusunda önemli bir hareketi ve duyarlılığı da ortaya koymuş oluyoruz. Millet Bahçelerimizle spor, eğitim, sosyal ve kültürel alanların bir arada olduğu yeşil alanlar üretiyoruz. Yüzme havuzları, kafeteryaları, futbol ve basketbol sahaları, tenis ve voleybol sahaları, koşu ve bisiklet parkurları ve piknik alanlarıyla ülkemizin her noktasında güzel yaşam mekanları oluşturuyoruz" ifadelerini aktardı.

"78 bin kilometrekare olan doğal korunan alanlarımızın yüz ölçümünü 133 bin kilometrekareye çıkartıyoruz" Her projede çevreyi ve doğayı koruyarak hareket ettiklerini anımsatan ve önceliklerinin her zaman tarihi ve doğal güzellikleri korumak, gelecek nesillere aktarmak olacağını bildiren Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu temel ilkenin dışına çıkılmasına asla müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Bizim doğamıza, çevremize dair bir hedefimiz var. Bakın, bugün 78 bin kilometrekare olan doğal korunan alanlarımızın yüz ölçümünü 133 bin kilometrekareye çıkartıyoruz. OECD’nin yeni açıkladığı 10 Yıllık Değerlendirme Raporu’nda ülkemizin çevre performansından övgüyle bahsediliyor. Raporun ortaya koyduğu gerçek şu. Atık yönetiminden ağaçlandırmaya ve biyoçeşitliliğin korunmasına kadar pek çok konuda dünyaya örnek bir ülkeyiz. OECD’nin korunan alanların büyüklüğü noktasında da bir kriteri var ve bu yüzde 17. Biz inşallah, önümüzdeki 5 yıl içerisinde, OECD verilerinin de üzerine çıkarak, ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 20’sini korunan alan haline getireceğiz. Bu yöndeki çalışmalara katkı sağlamak üzere; Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti başta olmak üzere, önemli korunan alanlarımızın UNESCO Dünya Doğal Miras Listesine alınması yönünde çalışmalarımız ise devam ediyor. Bu bölgelerin dünyaya tanıtımı ve dünya doğal miras listesine alınması noktasında, siz değerli büyükelçilerimizden çok büyük destek bekliyoruz."

"Temmuz 2019 itibariyle toplam 97 ülkenin konut ve yerleşim konularından sorumlu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımız ve TOKİ nezdinde istişareler yapmaya başladık"

TOKİ ile beraber yurt dışında konut, hastane, misafirhane ve spor salonlarının hizmete açıldığından bahseden Bakan Kurum, "Özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerden, düşük maliyetli konut üretimi başta olmak üzere kentsel dönüşüm konusunda, TOKİ’den örnek projeler geliştirilmesi için tecrübe ve bilgi aktarımı taleplerin, yoğun olarak almaktayız. Bu anlamda müteahhitlerimizin başta Afrika’da olmak üzere pek çok ülkede inşaat yapmalarının önünü açmak için, TOKİ öncülüğünde kapsamlı bir çalışma ve araştırma yapıyoruz. Bu kapsamda, Temmuz 2019 itibariyle toplam 97 ülkenin konut ve yerleşim konularından sorumlu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımız ve TOKİ nezdinde istişareler yapmaya başladık" ifadelerini aktardı.

"Hedefimiz, yaklaşık 6,5 milyon konutun yeniden yapılandırılmasını sağlamak, her yıl 300 bin konutumuzu dönüştürmek"

Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, “bedeli ne olursa olsun" kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz hedefiyle başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarının çok daha büyük bir hız ve kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Kurum, "Hedefimiz, yaklaşık 6,5 milyon konutun yeniden yapılandırılmasını sağlamak, her yıl 300 bin konutumuzu dönüştürmek. Maalesef, ülkemizin belki yüzlerce kez yaşadığı depremler, doğal afetler, kendiliğinden yıkılan binalar kentsel dönüşümün önemini her gün bir kez daha önümüze koymaktadır. Yaşadığımız acılar, yitirdiğimiz canlar, ağlayan anne ve babalar maalesef bizleri derinden yaralamaya devam ediyor. Tabi en temelde; insanımızın daha sağlıklı, daha güvenilir, daha kimlikli yuvalarda, çevreyle uyumlu nezih bir ortamda yaşayacakları bir hayatları olsun istiyoruz. Vatandaşlarımız refah dolu bir hayata kavuşsun, ülkemiz de medeniyetimizin izlerini taşıyan, eskiyle yeniyi aynı anda yüreğinde taşıyan marka şehirlere kavuşsun istiyoruz" dedi.