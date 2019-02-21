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Bakan Kurum: 12 köyde 85 konut hasar gördü (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:23 | Son Güncelleme

  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon'da konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon'da konuştu. Bakan Kurum, 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde can kaybımız yok. 12 köyde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 cami hasar gördü. Şu an ekiplerimiz sahadalar. Şu an bütün köylerde ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor" dedi.

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TRABZON,(DHA)

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