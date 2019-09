“Neler yapabileceğimizi istişare ettik”

“Kentsel dönüşümde temel hedefimiz her şeyden önce insanımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır” diyen Kurum, “İnşallah bunu devletimizle, belediyelerimizle, özel sektörümüzle, 82 milyon vatandaşımızla hep birlikte gerçekleştireceğiz. Nitekim dün, Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde büyükşehir belediye başkanlarımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geldik. Belediye başkanlarımızın yapacakları çalışmalara dair bizden taleplerini aldık, ihtiyaçlarını not ettik, birlikte neler yapabileceğimizi istişare ettik. Bilhassa Kentsel Dönüşümün geleceğine dair görüş alışverişinde bulunduk. Her fırsatta yaptığım bir çağrıyı bu toplantı vesilesiyle sizlerin huzurunda bir kez daha yinelemek istiyorum. Kentsel Dönüşüme dair her konuda belediyelerimize kapımız sonuna kadar açıktır, eser siyaseti anlayışıyla ortaya koyulan tüm projelerde belediyelerimizin yanındayız, destekçisiyiz” açıklamasını yaptı.

“11 milyar lira kaynak kullandık”

Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2012’den bu yana bir seferberlik ruhuyla hayata geçirdiğimiz Kentsel Dönüşümle alakalı geldiğimiz noktayı özetlemek isterim. 53 farklı ilimizde ilan ettiğimiz 281 alanda çalışmalarımıza başladık. Riskli alanlarda ve yapılarda, toplamda 1 milyon 166 bin bağımsız birimi dönüşüm kapsamına aldık. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında toplam 11 milyar lira kaynak kullandık.”