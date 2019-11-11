Bakan Kurum: "2019 yılı için kentsel dönüşüm ve sosyal konutlar dâhil olmak üzere tüm projeler için yaklaşık 16 milyarlık yatırım yaptık”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “2019 yılı için kentsel dönüşüm ve sosyal konutlar dâhil olmak üzere tüm projeler için yaklaşık 16 milyarlık yatırım yaptık” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Bakan Kurum, Bakanlığın bütçesine ilişkin bilgi vererek, “2020 Yılı Bütçe Teklifinde; Bakanlığımız bütçesi 2 milyar 827 milyon 733 bin TL, bağlı kuruluşumuz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi ise bir milyar 185 milyon 359 bin TL olarak belirlenmiştir. Bakanlığımız, merkez ve taşra teşkilatı personel sayımız, bağlı ve ilgili kuruluşlarımızla beraber toplamda 41 bin 682’dir” ifadelerini kullandı.

Kurum, Bakanlık hedeflerine ilişkin olarak şöyle konuştu:

“İnsan merkezli bir Kentsel Dönüşümle; öncelikli alanlarını dönüştürmüş, afetlere hazır, sağlıklı, güvenli ve kimlikli şehirlere sahip olmak. Medeniyetimizin mirası olan yatay mimariyi esas alan bir anlayışla, 250 bin Sosyal Konutumuzu tamamlamak; ev sahibi olmayan dar gelirli hiçbir vatandaşımızı bırakmamak. Sıfır Atık Projesiyle, çevremizi korumak, geri dönüşümle 20 milyarlık tasarruf ve 100 bin istihdam sağlamak. Yüzde 9,6 oranında olan doğal koruma alanı büyüklüğümüzü yüzde 17’ye çıkarmak. Yüzlerce Millet Bahçesi ve onlarca ekolojik koridorla; kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 m2’ye yükseltmek.”

Kentsel dönüşüm konusunda bir milyon 300 bin konutu dönüştürdüklerini söyleyen Kurum, “Ülkemizin tamamında, 1 milyon 330 bin konutu dönüştürdük, 5 milyondan fazla vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık 13 milyar lira kaynak kullandık. İller Bankamızla da, belediyelerimize 4 Milyar lira kredi desteği ve yüzde 50’ye varan oranda finans desteği sağlıyoruz. 81 Valiliğimize de bir genelge göndererek Kentsel Dönüşüm Strateji Belgelerini hazırlamalarını ve acil dönüşmesi gereken alanları belirlemelerini istedik. İllerimizden gelen strateji belgelerinden edindiğimiz sonuçlar; acilen dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutumuz olduğunu, bu konutları en fazla 5 yıl içerisinde dönüştürmemizin gerekliliğini ortaya koydu” şeklinde konuştu.