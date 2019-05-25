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BAKAN KURUM: 2020 YILINA KADAR BAĞIMSIZ BÖLGELERİN İHALESİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 17:46 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Baştabya Topkule Kışlasına yapılacak Millet Bahçesinin ve Rezerv Konutlarının çalışmalarını inceledi.

İSTANBUL, (DHA)-ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Baştabya Topkule Kışlasına yapılacak Millet Bahçesinin ve Rezerv Konutlarının çalışmalarını inceledi. Alanla ilgili bilgi veren Kurum, "2020 yılına kadar tüm bağımsız bölümlerin ihalesini gerçekleştirmiş olacağız" dedi.
Kentsel dönüşüm çalışmalarını takip ederek çalışmalarla ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları söyledi:
"Valilikler kanalıyla belediyelerimize bir genelge göndermiştik. Genelgemizin süresi 19 Mayıs'ta bitti ve gelen veriler ışığında da inşallah önümüzdeki hafta da kentsel dönüşüme ilişkin tüm Türkiye'deki eylem planımızı açıklamış olacağız ve bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. O anlamda içinde bulunduğumuz alanda yaklaşık 8 milyon metrekarelik bir alan bu alan içerisinde 1 milyon 800 bin metrekaresi millet bahçesi olmak üzere örnek bir şehircilik anlayışıyla tasarladığımız, planladığımız, az katlı yatay mimari anlayışıyla projelendirdiğimiz projenin yerini inceliyoruz. Öncelikli olarak şunu ifade etmek isterim ki; bu alan içerisinde milletimizin kullanımına sunacağımız çok önemli bir millet bahçesi olacak ve bunun dışında da bölge ilçelerimiz için bu riskli binaların dönüşümü için üreteceğimiz rezerv konutlarımız olacak. Bu alanımız ikiye ayrılıyor bir kısmı 8 milyon metrekaresi burada diğer kısmı da TEM’in hemen güneyinde yer alıyor yaklaşık o bölgede de 9 bin bağımsız bölüm üreteceğiz ve 2020 yılına kadar tüm bağımsız bölümlerin ihalesini gerçekleştirmiş olacağız ve oradan aldığımız konutları da şehrin içindeki bilhassa sosyal donatı alanlarında yıkılma tehlikesi riski olan alanların dönüşümünde kullanacağız."

"YIKILMA RİSKİ OLAN YERLER, ACİL ÖNCELİKLİ ALANLARIMIZ"
Kentsel dönüşüm çalışmalarında öncelik belirleyerek hareket ettiklerini kaydeden Kurum, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Esenler Belediyemiz sınırları içerisinde Bağcılar'da Sultangazi'de bu bölgedeki tüm belediyelerimizin dönüşümünde bilhassa yıkılma riski olduğunu düşündüğümüz acil öncelikli dediğimiz alanlardaki binaların dönüşümünde bu rezerv konuklarımızı kullanacağız. Bunun dışında burada gerçekten İstanbulumuza örnek diyebileceğimiz örnek Şehircilik anlayışıyla yatay mimari ile az katlı zemin artı dördü geçmeyen projeler üreteceğiz ve bu projelerde de vatandaşlarımız sosyal donatıları ile her türlü imkânlarıyla burada yaşama imkânına erişmiş olacaklar."

Görüntü Dökümü:
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-Bakan Kurum ile röportaj
-Bakan Kurum'un kışlayı gezmesi
-Kışladan görüntüler
-Genel ve detaylar

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