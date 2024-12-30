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Bakan Kurum: 2025'in sonunda dükkanına yerleşmeyen esnaf kalmayacak!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.12.2024 10:20
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay ziyaretinin ikinci gününde Kurtuluş Caddesi, Uzun Çarşı ve Atatürk Caddesi’nde devam eden ihya ve inşa çalışmalarını inceledi. Bakan Kurum, “2025 yılının sonunda dükkanına yerleşmeyen tek bir esnaf kalmayacak. Sizi özlenen günlerinize kavuşturacağız” dedi.

Bakan Kurum: 2025'in sonunda dükkanına yerleşmeyen esnaf kalmayacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’daki ikinci gününde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır yıkıma uğrayan Tarihi Uzun Çarşı’yı ziyaret etti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle inşa edilecek Tarihi Kent Merkezi Projesi’nin 1. etabının temel atma törenine katıldı. Proje kapsamında 6 bin 727 metrekare alanda 131 dükkan inşa edilecek.

TARİHİ UZUN ÇARŞI ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞUYOR

Hatay Atatürk Caddesi Ziyareti Fotoğraflar 2

Bakan Kurum, ardından Tarihi Uzun Çarşı’da yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Depremzede esnafın daima yanında olduklarını belirten Bakan Kurum, “2025 yılının sonunda dükkanına yerleşmeyen tek bir esnaf kalmayacak. Sizi özlenen günlerinize kavuşturacağız” dedi. Uzun Çarşı’da 24 konut ve 567 dükkanın ihalesi yapıldı, 270’ten fazla dükkanın ihalesi de 15 Ocak’a kadar tamamlanacak.

HATAY MECLİS BİNASI İNŞAATI HIZLANACAK

Hatay Atatürk Caddesi Ziyareti Fotoğraflar

Bakan Kurum, çarşı ziyaretlerinden sonra Atatürk Caddesi’ne geçti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, “Buraları tertemiz edelim. Aydınlatmasıyla peyzajıyla bitirelim, eski canlılığına kavuşturalım” diye konuştu.

Hatay Atatürk Caddesi Ziyareti Fotoğraflar 3

Bakan Kurum, daha sonra depremde tamamen yıkılan Asi Nehri’nin kenarındaki Tarihi Meclis Binası’nda yürütülen çalışmaları inceledi, inşaatın hızlandırılması talimatını verdi. Bakan Kurum 71 blok, bin 792 daire ve 72 dükkanın inşa edildiği Akevler Mahallesi’ndeki Emlak Konut şantiyesinde de inceleme yaptı. Bakan Kurum, İskenderun’da da 46 blok, 644 daire, 8 ticari alandan oluşan 2. etap TOKİ şantiyesini ziyaret etti, işçi ve mühendislerle bir araya geldi.

Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum
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