Bakan Kurum: 31 Mart akşamı 'zillet ittifakı'na gereken cevap verilecek

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'cumhur ittifakı'nda güven ile karşılıklı sevgi ve saygı olduğunu belirterek, "İnşallah 31 Mart akşamı bu güven, sandıkta o 'illet ittifakı'na, 'zillet ittifakı'na gereken cevabı verecektir. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Bu ittifakın içinde diyorlar ki 'Martın sonunda bahar gelecek'. O baharı bizim ilçelerimiz, şehirlerimiz; CHP döneminde, onların belediyecilik döneminde hiç gördü mü ki bu baharda görsün?" dedi.

Kars'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Harakani Havalimanı'nda Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum müdürleri ile partililer tarafından karşılandı. Bakan Kurum, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçti. 'Cumhur ittifakı'nın Kars Belediye Başkanı adayı MHP'li Çetin Nazik'in karşıladığı Bakan Kurum, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ile ilgili konuştu. Kurum, "Bu vatan, bayrak ve ezan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara şehitler diyarı, mertler diyarı Kars'tan, Sarıkamış'tan 2023 Türkiye'si için gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle çalışacağımızı ve vatandaşlarımıza hizmet etmek için o aşkla çalışacağımızı, gönüllere dokunmak suretiyle çalışacağımızı da buradan ifade etmek isterim" diye konuştu.

AK Parti iktidarları döneminde Kars'a 11 milyar liralık yatırım yapıldığını, 2 milyon liralık yatırımı da bakanlık olarak gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, Türkiye'deki 81 ile 'Millet Bahçesi' projesi uygulayacaklarını ve bu projeyi Kars'ta da hayata geçireceklerini söyledi. Kurum, "İnşallah bundan sonraki süreçte de 'cumhur ittifakı'mızın adayı Çetin Nazik başkanımıza da destek vermek suretiyle hem şehirdeki o yatırımlarımızı hem de ilçelerimizdeki o yatırımlarımızı artıracağız. Bu manada biz Kars'ımızın yanındayız, Çetin Nazik başkanımızın yanındayız" dedi.

'HİÇBİR ŞÜPHEMİZ YOK'

Marka şehirler için projeler geliştirdiklerini dile getiren Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bugün 'Türkistan'dan Şam'a kimin ayağına diken batsa benim ciğerime saplanır' diyen Seyyid Ebu'l- Hasan Harakani'nin memleketindeyiz. İşte biz diyoruz ki '31 Mart gönül belediyeciliği seçimi'. Bu ifade gönül belediyeciliğini en iyi tarif eden ifadedir. Ecdadımız tarif etmiştir. Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Türk'ü ayırma. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun onların gönlüne dokun, onların kalbine gir ve onlara hizmet et. İşte biz de o hizmet etme aşkıyla inşallah sizlere hizmet edeceğiz ve o şehirlerdeki yaşam kalitesini yükseltmek, marka şehirler yapmak adına da bu projeleri geliştirmek istiyoruz. Kars, bu noktada, bu bölgede bizim en önemli potansiyelimiz. Kars, yüreğimizde ayrı bir yeri olan şehrimiz; çünkü baktığınızda ilk şeref madalyası, Kars şehrine verilmiştir. Kars; o yüzden istiklal demektir, bağımsızlık demektir. Biz de şehitlerimizin bize bıraktığı bu emanetleri en iyi şekilde inşallah gelecek nesillere aktaracağız. O bekleyen potansiyelini ortaya çıkarmak suretiyle sokak sağlıklaştırmasını yapmak, kentsel dönüşümü şehir merkezinde o tarihi eserleri kurtarmak suretiyle yapmak istiyoruz."

Bakan Kurum, 'cumhur ittifakı' birlikteliğinde güven ile karşılıklı sevgi ve saygı olduğunu da belirterek, "İnşallah 31 Mart akşamı da bu güven, sandıkta o 'illet ittifakı'na, 'zillet ittifakı'na gereken cevabı verecektir. Bundan bizim hiçbir şüphemiz yoktur. Bu ittifakın içinde diyorlar ki 'Martın sonunda bahar gelecek'. O baharı değerli kardeşlerim bizim ilçelerimiz, şehirlerimiz CHP döneminde, onların belediyecilik döneminde hiç gördü mü ki bu baharda görsün?" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, daha sonra valiliğe geçerek, ilgili kurum müdürleriyle toplantı yaptı ve Kars için alınan kararları açıkladı.