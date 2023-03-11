Bakan Kurum: 5 ilde hasar tespit çalışmaları sona erdi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Diyarbakır Afet Koordinasyon toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Hasar tespit çalışmalarımızda sona geldik. 5 ilde bu çalışmalar tamamlandı. Depremde etkilenen şehirlerimizde 1 milyon 706 bin binamızda çalışma gerçekleştirdik. Diyarbakır'da 6652 binanın orta,ağır hasarlı yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Önümüzdeki birkaç gün için hasar tespit çalışmaları sona erecek.



