HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Kurum: 5 ilde hasar tespit çalışmaları sona erdi

Bakan Kurum: 5 ilde hasar tespit çalışmaları sona erdi

11.03.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır'da basın toplantısı düzenledi. Bakan Kurum yaptığı açıklamada 5 ilde hasar tespit çalışmalarının sona erdiğini belirtirken önümüzdeki günlerde depremden etkilenen diğer illerde de hasar tespit çalışmalarının sona ereceğini bildirdi.

Bakan Kurum: 5 ilde hasar tespit çalışmaları sona erdi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Diyarbakır Afet Koordinasyon toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Hasar tespit çalışmalarımızda sona geldik. 5 ilde bu çalışmalar tamamlandı. Depremde etkilenen şehirlerimizde 1 milyon 706 bin binamızda çalışma gerçekleştirdik. Diyarbakır'da 6652 binanın orta,ağır hasarlı yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Önümüzdeki birkaç gün için hasar tespit çalışmaları sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD Başkanı duyurdu! Deprem bölgesinde can kaybı yükseldiAFAD Başkanı duyurdu! Deprem bölgesinde can kaybı yükseldi
AK Parti'nin teklifini Fatih Erbakan duyurdu: En kısa sürede...AK Parti'nin teklifini Fatih Erbakan duyurdu: En kısa sürede...
Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem! Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!
Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el araçta tarih verildi! 15 gün içinde değişecek

İkinci el araçta tarih verildi! 15 gün içinde değişecek

İtalyan spor spikeri dekoltesiyle takipçilerini nefes kesti

İtalyan spor spikeri dekoltesiyle takipçilerini nefes kesti

Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Son anket yayınlandı!

Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Son anket yayınlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı!

Özdağ duyurmuştu... İşte yeni ittifakın adayından ilk sözler

Özdağ duyurmuştu... İşte yeni ittifakın adayından ilk sözler

HÜDA PAR ittifak kararını verdi

HÜDA PAR ittifak kararını verdi

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.