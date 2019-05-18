HABER

Bakan Kurum: 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 19:14 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ile gönderdikleri genelge ile en riskli alanların bakanlığa bildirilmesiyle ilgili verilen sürenin yarın dolduğuna dikkat çekerek, “Gelen veriler karşılığında önümüzdeki 5 yıllık içinde uygulayacağımız eylem planını açıklayacağız.

Bakan Kurum: 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ile gönderdikleri genelge ile en riskli alanların bakanlığa bildirilmesiyle ilgili verilen sürenin yarın dolduğuna dikkat çekerek, “Gelen veriler karşılığında önümüzdeki 5 yıllık içinde uygulayacağımız eylem planını açıklayacağız. Kentsel dönüşümü her yıl 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1, 5 milyon konutu dönüştüreceğiz” dedi
Bakan Murat Kurum, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ı ziyaret etti. Ardından Zonguldak Belediyesi’ne geçen Bakan Kurum, belediye başkanı AK Partili Ömer Selim Alan ve kurum müdürleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından basın açıklaması düzenleyen Kurum, gazetecilerin geçen 19 Şubat’ta 81 ile gönderilen genelge ile riskli alanların belirlenmesiyle ilgili verilen 3 aylık sürenin yarın dolmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Öncelikli olarak acil ve öncelikli alanların dönüşümünü sağlayacaklarını ifade eden Kurum, “Gelecek veriler bu açıdan çok önemli. Kentsel dönüşümü yönetebilmek adına çok önemli. Bu veriler kısım kısım geliyor. Biz de bu gelen veriler karşılığında önümüzdeki 5 yıllık içinde uygulayacağımız eylem planını açıklayacağız” dedi.
‘5 YILDA 1,5 MİLYON KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ’
İstanbul için bakanlığın ve valiliğin iki ayrı ekip oluşturduğunu belirten Kurum, gelen verilerin çakıştırılarak ortaya çıkacak verilerle çalışma yapacaklarını söyledi. Her yıl 300 bin konut olmak üzer yılda 1, 5 milyon konutu dönüştüreceklerini ifade eden Bakan Kurum, şöyle dedi:
“Kentsel dönüşümü ikiye ayırdık. Bir tarihi kentsel dönüşüm. İkincisi de yıkılması ön görülen metruk ve riskli binaların dönüşümüyle alakalı acil öncelikli alanların dönüşümü. Bu şekilde kentsel dönüşümü her yıl 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1, 5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Zonguldak’ın merkezindeki dönüşümde bunun bir acil öncelikli dediğimiz Zonguldak için en önemli dönüşüm projesidir. Kömür yıkama tesisini aldık ve o alanı şehrin bir meydanı olarak şehrin içinde halkın eğlenebileceği bir alan haline getirmek istiyoruz. 2023 yılına kadar da bu söylediğim alanları düzenlemek suretiyle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmış olacağız. Bunu 81 ilde aynı anlayışla yapmaya gayret göstereceğiz. İstanbul için de ayrı bir ekip kurduk. Hem valiliğimizden gelen veriler hem de bizim ekibimizin sahadan alacağı veriler çakıştırılacak. O çakıştırılmış verilerde bizim uygulayacağımız süreçte önceliğimiz olacak.”
HAVA KALİTESİ İZLEME İSTASYONLARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Bakan Kurum, bölgedeki termik santraller ve hava kirlilikleriyle ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:
“Hava kalitesini biz Türkiye’de 7 gün 24 saat izliyoruz. İzleme istasyonlarının da sayısını her geçen gün artırıyoruz. Zonguldak da izlenilen alanlar içerisinde. Konulara ilişkin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ÇED raporlarında gerekli toplantılarda görüşleri alıyorlar. Sizin uyarılarınız akabinde aynı süreci gözden geçiririz. Ancak hem hava kirliliği noktasında hem de ÇED süreçlerinde her türlü detaylı görüş alınıyor ve alınacaktır.”

FOTOĞRAFLI

Bakan Kurum: 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğizBakan Kurum: 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğizBakan Kurum: 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğizBakan Kurum: 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz

PARTNERKırmızı halıda herkesi gölgede bıraktı! Kırmızı halıda herkesi gölgede bıraktı!
Çavuşoğlu’ndan Kübalı tarihçiye ödülÇavuşoğlu’ndan Kübalı tarihçiye ödül
AK Parti İzmir’in yeni yönetimi açıklandıAK Parti İzmir’in yeni yönetimi açıklandı

En Çok Okunan Haberler

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Türkiye'de bu işi çok az kişi yapıyor! Tanesi 300 liradan satılıyor

Türkiye'de bu işi çok az kişi yapıyor! Tanesi 300 liradan satılıyor

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan sahurda taksicilere sürpriz

İmamoğlu'ndan sahurda taksicilere sürpriz

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'ciddi tehdit' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.