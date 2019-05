Bakan Kurum: 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ile gönderdikleri genelge ile en riskli alanların bakanlığa bildirilmesiyle ilgili verilen sürenin yarın dolduğuna dikkat çekerek, “Gelen veriler karşılığında önümüzdeki 5 yıllık içinde uygulayacağımız eylem planını açıklayacağız. Kentsel dönüşümü her yıl 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1, 5 milyon konutu dönüştüreceğiz” dedi

Bakan Murat Kurum, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ı ziyaret etti. Ardından Zonguldak Belediyesi’ne geçen Bakan Kurum, belediye başkanı AK Partili Ömer Selim Alan ve kurum müdürleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından basın açıklaması düzenleyen Kurum, gazetecilerin geçen 19 Şubat’ta 81 ile gönderilen genelge ile riskli alanların belirlenmesiyle ilgili verilen 3 aylık sürenin yarın dolmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Öncelikli olarak acil ve öncelikli alanların dönüşümünü sağlayacaklarını ifade eden Kurum, “Gelecek veriler bu açıdan çok önemli. Kentsel dönüşümü yönetebilmek adına çok önemli. Bu veriler kısım kısım geliyor. Biz de bu gelen veriler karşılığında önümüzdeki 5 yıllık içinde uygulayacağımız eylem planını açıklayacağız” dedi.

‘5 YILDA 1,5 MİLYON KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ’

İstanbul için bakanlığın ve valiliğin iki ayrı ekip oluşturduğunu belirten Kurum, gelen verilerin çakıştırılarak ortaya çıkacak verilerle çalışma yapacaklarını söyledi. Her yıl 300 bin konut olmak üzer yılda 1, 5 milyon konutu dönüştüreceklerini ifade eden Bakan Kurum, şöyle dedi:

“Kentsel dönüşümü ikiye ayırdık. Bir tarihi kentsel dönüşüm. İkincisi de yıkılması ön görülen metruk ve riskli binaların dönüşümüyle alakalı acil öncelikli alanların dönüşümü. Bu şekilde kentsel dönüşümü her yıl 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1, 5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Zonguldak’ın merkezindeki dönüşümde bunun bir acil öncelikli dediğimiz Zonguldak için en önemli dönüşüm projesidir. Kömür yıkama tesisini aldık ve o alanı şehrin bir meydanı olarak şehrin içinde halkın eğlenebileceği bir alan haline getirmek istiyoruz. 2023 yılına kadar da bu söylediğim alanları düzenlemek suretiyle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmış olacağız. Bunu 81 ilde aynı anlayışla yapmaya gayret göstereceğiz. İstanbul için de ayrı bir ekip kurduk. Hem valiliğimizden gelen veriler hem de bizim ekibimizin sahadan alacağı veriler çakıştırılacak. O çakıştırılmış verilerde bizim uygulayacağımız süreçte önceliğimiz olacak.”

HAVA KALİTESİ İZLEME İSTASYONLARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Bakan Kurum, bölgedeki termik santraller ve hava kirlilikleriyle ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:

“Hava kalitesini biz Türkiye’de 7 gün 24 saat izliyoruz. İzleme istasyonlarının da sayısını her geçen gün artırıyoruz. Zonguldak da izlenilen alanlar içerisinde. Konulara ilişkin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ÇED raporlarında gerekli toplantılarda görüşleri alıyorlar. Sizin uyarılarınız akabinde aynı süreci gözden geçiririz. Ancak hem hava kirliliği noktasında hem de ÇED süreçlerinde her türlü detaylı görüş alınıyor ve alınacaktır.”