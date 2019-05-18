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Bakan Kurum: 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz 

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 22:45 | Son Güncelleme

HALKLA İFTAR YAPTI Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak Valiliği ile belediyenin projeler yapmayı planladığı alanları gezdi.

HALKLA İFTAR YAPTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak Valiliği ile belediyenin projeler yapmayı planladığı alanları gezdi. İlk olarak gezi yolu projesi yapılması planlanan Liman Caddesi'ni gezen Bakan Kurum, ardından millet bahçesinin yapılacağı alan ile ve sosyal proje yapılması planlanan eski kömür yıkama tesisi alanını gezdi. Bakan Kurum, ardından Site Spor Salonu’nda yapılan iftara katıldı.

'17 YILDA 3 MİLYAR 226 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK'

İftar öncesi konuşma yapan Kurum, daha iyi hizmet, daha güzel, daha çevreci şehirler inşa edebilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak istediklerini ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Ülkemiz daha güzel olacak. Biz bu çalışmalarla birlikte daha güzel Zonguldak, daha güzel şehirler, daha güzel ilçeler için var gücümüzle çalışacağız. Madencilik ve sanayide ülkemiz için önemli bir yere sahip olan Zonguldak'a hükumetlerimiz döneminde AK Parti iktidarları döneminde yaklaşık 19 milyar lira değerinde yatırım gerçekleştirdik. 17 yıllık iktidarımız döneminde Bakanlık olarak 3 milyar 226 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Devam eden de 234 milyon liralık yatırımımız var. TOKİ eliyle sosyal konuttan hastaneye, kamu hizmet binasından okullara, camilere, engelsiz yaşam alanlarına kadar Zonguldak'a birçok yapıyı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar Zonguldak'ta 3 bin 500 sosyal konut inşasını gerçekleştirdik. Bugün 1146 konutumuz da devam ediyor."

'19 MAYIS'TA BU ALANLARLA İLGİLİ SÜREÇ TAMAMLANIYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 67 ilde dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için 50 bin konutluk sosyal konut projesi başlattıklarını ifade eden Bakan Kurum, "Proje kapsamında Zonguldak'a Gökçebey ilçesinde 300 adet konut inşası gerçekleştireceğiz. Konutlarımıza yaklaşık 700 talep var. En kısa zamanda kuralarını çekmek suretiyle bu süreci de tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımızı belirlemiş olacağız. Alın terinin şehri Zonguldak’ımıza kentsel dönüşüm anlamında Bakanlığımızın önemli projeleri var. Bugün 81 ile gönderdiğimiz genelge ile acil öncelikli alanların dönüştürülmesi talebini iletmiştik. 19 Mayıs’ta bu alanlarla alakalı süreç tamamlanıyor. Biz de Bakanlık olarak acil öncelikli binalardan başlamak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte kentsel dönüşüm eylem planını sizinle paylaşacağız" dedi.

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Bakan Kurum: 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz (2)Bakan Kurum: 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz (2)
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