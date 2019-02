- Bakan Kurum: 8 bina yıkılacak. Yunus Apartmanı bugün yıkılmaya başlanacak

Yılmaz BEZGİN/iSTANBUL, (DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal'da çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Kartal'da çöken binanın olduğu bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken binanın çevresindeki 8 binanın yıkılacağı söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kurum: "Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ilk günden itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde süreci an be an takip ediyoruz. Yıkılan bina etrafındaki alanın tamamını inceledik. Bu alana ilişkin yaptığımız tespitler neticesinde, yıkılan binanın etrafındaki 10 binada risk analizi yaptık. Bu analiz çerçevesinde 2 binamızda biri İhya apartmanı biri de 10 numaralı Çam apartmanı dışındaki 8 bina riskli. Bu sekiz binanın hak sahipleri ile biraz önce görüştük. Ve bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanın tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik. Bakanlık olarak kira desteği vereceğiz. Ve TOKİ ile süreci yöneteceğiz. Yunus apartmanını sizin de gördüğünüz üzere acil ihtiyaçlarını almaları üzerine bugün yıkıyoruz"