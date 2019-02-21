Bakan Kurum: “9. deniz üssünün alan tahsisi yapıldı”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon’un Sürmene ilçesinde yapılması planlanan 9. deniz üssünün inşa edileceği 41 bin metrekarelik alanın tahsisinin Milli Savunma Bakanlığına yapıldığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon’da devam eden Zağnos ve Tabakhane Kentsel Dönüşüm projelerine Pazarkapı bölgesindeki yaklaşık 3 hektarlık alanı da eklediklerini belirterek, “Bu alanında eklenmesiyle 50 hektarlık alanda Zağnos ve Tabakhane arasında dönüşüme uğramamış hiçbir alanımız kalmayacak. Bu projeyi TOKİ eliyle yürüteceğiz. Çömlekçi mahallemizde 10 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmamıza başladık. Tüm Çömlekçi bölgesinde İnşallah 2023 yılına kadar dönüşmemiş hiçbir konutumuz kalmayacak. Bugüne kadar Çömlekçi, Zağnos ve Tabakhane bölgesinde 1 milyar TL’ye yakın bir kamulaştırma bedeli harcadık. Bu bölge gerçekten hem Trabzon hem de bölge için çok önemli bir değer haline gelecek” dedi.

Trabzon meydanında Uzun sokak ve Maraş caddelerindeki sokak sağlıklaştırma projesinden bahseden Bakan Kurum, “Yaklaşık 6 milyon TL bir bedeli var. Bunun yarısını Bakanlığımız hibe kapsamında Büyükşehir Belediyemize destek olacak. Kalan kısmı Büyükşehir Belediyemiz İller Bankası kanalıyla sağlayacak. Projeye önümüzdeki ay itibariyle başlayacağız. Trabzon Meydanı yaşayan bir meydan bunun için çok önemli bir proje. Tarih ve kültürümüz öne çıkacak” şeklinde konuştu.

Kanalizasyon, içme suyu ve atık su arıtma tesisi ile ilgili çalışmanın tamamlandığını kaydeden Bakan Kurum, “Yomra dere ıslahı projesini yapacağız. TOKİ bu bölgede yaptığı konut çerçevesinde dere ıslah projesinin çalışmasına da başladı. Bu ıslah projesini hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Kanalizasyon, içme suyu ve atık su arıtma tesisi ile ilgili çalışmayı tamamladık. Projeyi Büyükşehir Belediyesi ve İller Bankası birlikte yürütüyor. Proje safhasını tamamladık. Bu yıl uygulamaya başlayacağız. Bu uygulamanın toplam yatırım bedeli 100 milyon eurodur” diye konuştu.