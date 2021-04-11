Bakan Kurum: Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında

Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan arsada, 2 gün önce apartman inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında, kazı alanının bitişiğinde 2013 yılında inşa edilen 8 katlı Açelya Apartmanı'nın zemininde ve sokak üzerinde derin yarıklar oluştu. Yapılan incelemede binanın temelinde kayma meydana geldiği ve çökme riski bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine binanın çevresinde bulunan 20 bina da tedbir amacıyla tahliye edildi. Aynı gece yapılan incelemeler sonunda binanın kendiliğinden yıkılması beklendi. Ancak gece boyunca çatırtı seslerinin gelmeye devam ettiği bina yıkılmayınca, dün apartmanın kontrollü yıkımı başladı. Gün boyu devam eden yıkım çalışmaları, bu sabah yeniden başladı.

BAKAN KURUM İNCELEMEDE BULUNDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgeye gelerek incelemede bulundu. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kurum, yapılması gereken çalışmaları el birliği içerisinde yürüttüklerini bildirdi. Kurum, riskli görülen 21 binada yaşayan 900 kişinin misafirhanelere yerleştirdiğini anımsatarak, "Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şekilde belediyemiz ile birlikte yıkım sürecini yürütüyoruz. Yıkım sürecinin bitmesine müteakip de etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz. 11 binayı da dahil ederek toplamda 14 parselin olduğu 155 bağımsız bölümün risk altında olduğunu arkadaşlarımız tespit ettiler. Bu çerçevede kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Oluşturacağımız kriz masasında vatandaşlarımıza taşınma, kira, eşya yardımı yapılacak. Yapılacak konutların imalatını da TOKİ hızlı bir şekilde yapacak. Devletimiz tüm imkanları ile Ankaralı vatandaşlarımızın yanlarındadır. Verilmesi gereken tüm destekleri verecektir" dedi.