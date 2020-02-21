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Bakan Kurum açıkladı! Ağır asarlı binaların yıkım süreci başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2020 12:45 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüp toplantısında yaptığı açıklamada "Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz." dedi

Bakan Kurum açıkladı! Ağır asarlı binaların yıkım süreci başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm toplantısında yaptığı konuşmada, ağır hasarlı binaların yıkım sürecinin başlatılacağını duyurdu.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz. Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı yıkılması sürecinde 81 il valiliğimize genel göndermiştik ilçelerimizdeki şehirlerimizdeki acil öncelikli alanların tespitini yaparak bakanlığımıza bildirmelerini istemiştik. 12 ilçemizden strateji belgesi geldi.

Toplantı neticesinde bakanlığımız bünyesinde bir komisyon kuracağız. Bu komisyon kendi içinde kentsel dönüşüm sürecinde yerinde dönüşüm sürecinde vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek dönüşüm sürecinde kira yardımı gibi tüm düzenlemeleri yapacak.

Fatih'te tarihi surların üzerine millet bahçesi yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Kentsel Dönüşüm

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