Bakan Kurum açıkladı! Ağır hasarlı binaların yıkım süreci başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm toplantısında yaptığı konuşmada, ağır hasarlı binaların yıkım sürecinin başlatılacağını duyurdu.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz. Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı yıkılması sürecinde 81 il valiliğimize genel göndermiştik ilçelerimizdeki şehirlerimizdeki acil öncelikli alanların tespitini yaparak bakanlığımıza bildirmelerini istemiştik. 12 ilçemizden strateji belgesi geldi.

Toplantı neticesinde bakanlığımız bünyesinde bir komisyon kuracağız. Bu komisyon kendi içinde kentsel dönüşüm sürecinde yerinde dönüşüm sürecinde vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek dönüşüm sürecinde kira yardımı gibi tüm düzenlemeleri yapacak.

Fatih'te tarihi surların üzerine millet bahçesi yapılacak.

