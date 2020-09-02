Bakan Kurum açıkladı: En geç 1 yıl içerisinde yeni Dereli'yi inşa etmiş olacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Giresun'daki selin vurduğu Dereli'nin en geç yıl içerisinde yeniden inşa edileceğini açıkladı.

Bakan Kurum sel bölgesiyle ayrıca şu açıklamaları yaptı:

Vatandaşlarımızın sağlam, güvenli konutlarında, yürüyüş yollarında, yeşil alanlarında yaşayabileceği yeni bir Dereli'nin inşasını hep birlikte gerçekleştirip 2021 yılı bitmeden de kendilerine teslim edeceğiz.

7-8 gün içerisinde Dereli'yi eski haline büyük oranda getirdik. Altyapı tamamen çalışıyor, içme sularımız verildi, kanalizasyon, yağmur suyumuz onarıldı ve hayat burada normale dönmeye başladı.

