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  4. Bakan Kurum Adana’da yağışların tahribatını açıkladı, konut müjdesi verdi

Bakan Kurum Adana’da yağışların tahribatını açıkladı, konut müjdesi verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2019 12:34 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana’da süren yağışlarla ilgili, “1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespiti yaptık.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana’da süren yağışlarla ilgili, “1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespiti yaptık. Ayrıca 123 bin 151 dekar tarım arazisinde de incelemede bulunduk. 4 mahallede 2 bin kentsel dönüşüm konutu üreteceğiz” dedi.
Kentte pazartesi geceden bu yana süren sağanaktan dolayı birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bugün sabah saatlerinde Adana’ya geldi. Bakan Kurum, kent protokolü ile yağmurdan zarar gören Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri, 19 Mayıs, Şehit Erkut Akbay mahallelerini ziyaret etti.

“250-300 kilogram yağmur düştü”
Daha sonra Yüreğir Kültür Merkezi’nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, iklim değişikliği etkisinin tüm dünyada olduğu gibi Adana’da da görüldüğünü belirterek, "İklim değişikliğinin etkilerini tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi oranda hisseder hale geldik. Adanamıza baktığımızda ortalama yıllık Aralık ayı yağış miktarı 121 kilogram seviyelerindeyken 2 gün önce başlayan yağışlar bazı yerlerde 250-300 kilogramı buldu. Bu yağışların şehrimize ve ilçemize zararlar verdiğini gördük" ifadelerini kullandı.

“1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina”
Yaşanan aşırı yağışlar sonrası Adana Valiliğinde kriz merkezleri oluşturulduğunu belirten Bakan Kurum, “Olay yaşanır yaşanmaz bir kriz merkezi oluşturduk. Bu kriz merkezinde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için hızlı bir şekilde ihtiyaçları gidermeye çalıştık. Bu süreçte tüm birimlerimiz valiliğimiz bünyesinde seferber oldular. Yapmış olduğumuz ilk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespit ettik” diye konuştu.

“123 bin 151 dekar alanda inceleme”
Adana’da 123 bin 151 dekar alanda tarım arazilerinin zarar gördüğünü söyleyen Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra şunları söyledi:
“Tarım alanlarıyla ilgili Seyhan, Kozan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Yumurtalık, Ceyhan, Karataş, Yüreğir ve Sarıçam olmak üzere 123 bin 151 dekar alanda inceleme yaptık. Fiilen sahada sular mevcut. Sular çekilince zarar ziyan tespitleri yapılacaktır. Olay yaşanır yaşanmaz tüm bakanlıklar seferber oldular. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bugün belli bir miktar ön ödeme gönderilecek. Akabinde etaplar halinde hasar tespit durumuna göre yaralar hızlı bir şekilde sarılacak.”

“2 bin kentsel dönüşüm konutu”
Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa, 19 Mayıs, Şehit Erkut Akbay ve PTT Evleri mahallelerinde toplam 2 bin toplu konut yapılacağının müjdesini aktaran Kurum, “Sahada incelemeler yaptık ve gördük ki bir taraftan da şehirle ilgili alt yapı eksiklikleri giderilmesi ve kentsel dönüşüm ihtiyaçlarını başlatmamız gerekiyor. 2 bin kentsel dönüşüm konutu üreteceğiz her mahallede 500’er konut olacak” dedi.

“650 milyon liralık yatırım”
Adana’da 650 milyon liralık yatırımların sürdüğünü söyleyen Bakan Murat Kurum, “Bugün almış olduğumuz kararla da 4 merkez ilçemizin yağmur suyu sorununu çözmemiz gerekiyor. Bu yağmur suyu problemini halletmek için 4 merkez ilçemizdeki yağmur suyu ihtiyaçları giderilecek projemizi hazırladı arkadaşlar. 70 milyon liralık yatırımı da önümüzdeki sene başlatacağız. Bu tabi yağmur suyu dışında da biraz da selden etkilenen ilçelerimizde genel toplantı yapacağız” şeklinde konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden en çok etkilenen belediyelere hibe desteği sağlanacağını söyleyerek, “Bu hafta hibe destekleri belediyelerimizin hesabına yatacak ve vatandaşlarımıza hizmet olarak dönecek” ifadelerini kullandı.

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