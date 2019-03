Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz bu kutlu ittifakı kurarken diğerleri de o illet ve zillet ittifakını kurdular. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler. Alenen artık gidin illet, zillet ittifakını destekleyin diye Kandil’den mesaj paylaşıyorlar" dedi.

Bakan Kurum, Konya’nın Çumra ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Bakan Kurum, Türkiye’nin çok zor süreçlerden geçtiğini belirterek, "Çok büyük badireler atlattık. 16 yıldır ülkemizi hep her alanda büyüttük. Hem de bu badirelerle sizlerle beraber başa çıktık. Allah’ın izniyle tüm bu süreçleri sizlerin desteğiyle aştık, buraya geldik. Ama o günü anlamak için şöyle biraz geriye gitmek lazım, düne bakmak lazım. Biz ülke olarak 17 yıldır her alanda bağımsızlık mücadelesi verdik. Savunma sanayinde bağımlıydık, şimdi kendi İHA’mızı, SİHA’mızı, Altay tankımızı, silahlarımızı üretiyoruz ve gidip Afrin’de, Suriye’de Fırat Kalkanı operasyonu yapıyoruz. Gidiyoruz oradaki mazlumlara el uzatıyoruz. Ekonomide bağımlıydık, IMF’ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Cumhurbaşkanımız geldi ve IMF’ye olan borcumuzu ödedi ve artık ekonomik anlamda bağımsızız. Kendi istediğimiz kararları alabiliyoruz. Eskiden 220 milyon dolar milli gelirimiz vardı, şu an kişi başı gelirimiz 10 bin dolara geldi. 860 milyar dolar milli gelirimiz var. 160 milyar dolar ihracat yapan ülke haline geldik ve eskiden manşetlerle iktidarın değiştiği ülkeydik. Bugün hamdolsun siyasi istikrar ve güvenin merkezi olduk. Darbelere, cuntalara teslim olan bir ülkeyken şimdi 16 saatte milletiyle beraber tanların önüne çıkıp, darbeye dur diyen bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.