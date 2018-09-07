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Bakan Kurum: Aliağa'da deniz kirliliğine sebep olan gemiyi tespit ettik

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 18:49 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İzmir Aliağa ilçesi Nemrut Körfezi bölgesinde meydana gelen fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan gemiyi tespit ettik.

ANKARA, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İzmir Aliağa ilçesi Nemrut Körfezi bölgesinde meydana gelen fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan gemiyi tespit ettik. Firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesilmiştir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'in Aliağa ilçesinde sahil şeridinde fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine yol açan gemiyi tespit ettiklerini duyurdu. Palau bayraklı, 'Harrier' isimli kuru yük gemisinin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL'lik idari para cezası kesildiğini bildiren Bakan Kurum, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Denizdeki kirliliği tespit etmek amacıyla bölgede bulunan ve hareket eden gemilerden numuneler alınmış ve analiz yapılması için TÜBİTAK-MAM’a (Marmara Araştırma Merkezi) gönderilmiştir.

Uydu görüntülerinden deniz kirliliği izlenerek ve TÜBİTAK raporlarıyla söz konusu atığın kaynağının Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisi olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu geminin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesilmiştir. Ayrıca denizde yapılan temizlik çalışmalarının tüm masrafları da söz konusu firma tarafından karşılanacaktır."

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