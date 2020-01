Bakan Kurum: “Amacımız Diyarbakır’ı çok daha iyi seviyelere çekmektir”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır Değerlendirme Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, “Amacımız Diyarbakır’ı bulunduğu noktadan çok daha iyi seviyelere çekmektir ve bu çerçevede tüm ekip olarak da çalışacağımızı bir kez daha ifade ediyorum” dedi. Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte Diyarbakır Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetler Genel Müdürü Vedad Gürgen, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel, ilçe belediye başkan ve vekilleri, ilçe kaymakamları, büyükşehir belediyesi daire başkanları, kamu kurum müdürleri, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, OSB Başkanı ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de yer aldı. Toplantıda kentte yapılan çalışmalar ve yapılacak projeler değerlendirilirken, yaklaşık 5 saat süren toplanın ardından Bakan Kurum açıklamalarda bulundu. “Bugün yine Peygamberler şehri, sahabeler şehri, Diyarbakır Annelerimizin ve yiğit annelerimiz şehri Diyarbakır’ımızdayız” diyerek sözlerine başlayan Bakan Kurum şunları söyledi: “Konut projeleri kapsamında 800 konut Diyarbakır’ımızda başlattık ve kuralarımızı çektik ve artık inşaatlarımız Diyarbakır’da başlamış durumda. Diyarbakır’ımızın belli noktalarında rezerv konutlar üretmek suretiyle yaklaşık 5 bin rezerv konut ürettik ve bu çerçevede vatandaşlarımız ister Sur içerisinde ister ürettiğimiz rezerv konutlardan almak suretiyle vatandaşlarımızla anlaşma sürecine gittik. Diğer taraftan Sur içerisinde 9 otel, 108 ticaret merkezi, 500 yakın konut inşası ve 400 yakın yenilenmesi gereken tescilli eserlerimizin inşasıyla birlikte bunlarda yılsonuna kadar bütün ihalelerin buradan gerçekleştirilmesi sağlanacak ve vatandaşlarımız da talep etmesi halinde ister buradan isterse rezerv konutlardan bu kentsel dönüşüm sürecini tamamlamış olacağız.”

“Diyarbakır’ımız yeni bir uydu kent kazanıyor”

Bir önemli projenin de Sanayi ve Peyas Mahallesi olduğunu belirten Bakan Kurum, “Kentsel dönüşüm anlamında biran önce dönüştürülmesi gereken ve deprem riski taşıyan, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini riski taşıdığı 2 bin 500 bağımsız bölüm için kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızı ister kendi yerinde isterse Kayapınar bölgesi Talaytepe mevkiine yapacağımız evlerde alma şansları olacaktır. Talaytepe bölgesinde çok önemli bir proje yürüteceğimiz millet bahçelerinin, yürüyüş yollarının olduğu, yatay mimari esaslı ve bizim kültürümüzü yansıtacağı bir mastar plan çerçevesinde Diyarbakır’ın yeni bir uydu kenti diyebileceğimiz Talaytepe mevkine bir kentsel tasarım projesi hazırlıyoruz ve hazırlanan proje çerçevesinde bin adet rezerv konut üreteceğiz. Bu rezerv konutlarımızı da Sanayi ve Peyas mahallesindeki vatandaşlarımıza, yine diğer ilçelerimizdeki ihtiyaç duyan belediyelerimizle kentsel dönüşümü hızlandırmak adına bu rezerv konutları kullanacağız. Bu anlamda Diyarbakır’ımız yeni bir uydu kent kazanıyor diyebiliriz. Bu projeyi de hem Diyarbakır’a hem de bölgeye örnek olacak ve gerçekten her türlü detayı ile örnek bir şehir olması için projelendirip hızlı bir şekilde Belediyelerimiz ve Valiliğimiz ile bu süreci yürüteceğiz” dedi.

Diyarbakır’da 2 adet millet bahçesini tamamladıkların ifade eden Bakan Kurum, “Millet bahçelerimizden biri Sur bölgesinde diğeri de Dicle Vadisi millet bahçesidir. Şimdi, Diyarbakır’ımıza yakışacak yeni millet bahçeleri kararları aldık. Birisi mevcut eski stadımızın olduğu yer ki, Şubat ayında ihalesi yapılacak 56 bin metrekarelik şehrin merkezinde bir millet bahçesi inşası yapıyoruz. Yine Bağlar ilçemizde 98 bin metrekare ve Kayapınar ilçemiz Talaytepe mevkiinde 100 bin metrekare bir millet bahçesi yapıyoruz. Kayapınar’da yaşayan vatandaşlarımız ve Diyarbakırlı kardeşlerimizin faydalanacağı bir millet bahçesi olarak inşası gerçekleşecek. Biz tüm ekibimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde Diyarbakır’ımızın için Diyarbakırlı kardeşlerimiz için huzurun ve birliğin kenti Diyarbakır’a yapılması gereken her türlü projeyi gece gündüz hizmet etmek suretiyle yapmaya gayret göstereceğiz. Amacımız Diyarbakır’ı bulunduğu noktadan çok daha iyi seviyelere çekmektir ve bu çerçevede tüm ekip olarak da çalışacağımızı bir kez daha ifade ediyorum” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler Sur ilçesine geçti.