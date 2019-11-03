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Bakan Kurum: Ankara'da kentsel dönüşüm çalışmalarımız sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 17:40 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara'da Altındağ, Mamak, Çankaya, Elmadağ, Sincan, Kızılcahamam, Kahramakazan ve Bala'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor" dedi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara'da Altındağ, Mamak, Çankaya, Elmadağ, Sincan, Kızılcahamam, Kahramakazan ve Bala'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar'da bir termal otelde gerçekleşen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleşen program sonrası Bakan Kurum, AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Barış Aydın, Hacı Turan, Asuman Erdoğan ve Zeynep Yıldız ile birlikte bakanlık olarak Ankara'da yapımı devam eden ve planlanan projelerle ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

'RİSKLİ ALANLARI DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Ankara'nın problemleri, sorunları neyse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ruhuna uygun bir şekilde, hem meclis üyeleriyle, hem belediye başkanlarıyla, hem de teşkilatla istişarelerde bulunduklarını kaydeden Bakan Murat Kurum, "Tek tek bütün belediye başkanlarımızı dinledik. Taleplerini aldık ve yapılması gereken 5 yıllık o vizyonda gönül belediyeciliği çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu, ortaya koymuş olduğu manifesto çerçevesinde ne yapabileceğimizi istişare ettik. Kentsel dönüşüm bizim önceliğimiz. Kentsel dönüşüm noktasında Ankara'da Altındağ, Mamak, Çankaya, Elmadağ, Sincan, Kızılcahamam, Kahramakazan ve Bala'da kentsel çalışmalar devam ediyor. Bunlara bugün diğer ilçelerimizle de yine tarihi kent meydanlarında, yine dönüştürülmesi gereken acil öncelikli riskli alanlarındaki dönüşümleri ekledik ve hızlı bir şekilde bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

'ANKARA'YA 10 TANE MİLLET BAHÇESİ YAPTIK'

Millet bahçeleri noktasında Ankara'da toplam 2 milyon 823 bin metrekare genişliğinde, 10 tane millet bahçesi yaptıklarını dile getiren Kurum, "Artık sadece il merkezinde değil, ilçe merkezlerinde de vatandaşın gidip vakit geçirebileceği millet bahçeleri yapıyoruz" diye konuştu.

Mogan Gölü'nde çevreyi ve doğayı korumak adına millet bahçesi projesini gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Kurum, şöyle dedi:

"Aynı zamanda dip çamuru temizliğini yapıyoruz. 3 milyon metreküp dip çamuru temizliği yaptık. Kalan 3 milyon metreküple ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyor ve yine bölgemiz için, Gölbaşımız için önemli projeyi hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Tüm amacımız, hedefimiz vatandaşlara daha iyi hizmet vermek."

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın konuşmasının ardından toplantılar sona erdi.

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