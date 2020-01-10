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  4. Bakan Kurum, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta ile görüştü

Bakan Kurum, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, deprem sonrasındaki yakın ilgisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

TİRAN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı İlir Meta tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmede Kurum'a, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, geçen kasım ayında yaşanan depremde yaşamını yitiren tüm Arnavutluk vatandaşlarına Allah'tan rahmet dileyerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Türk Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Bakanlık ekiplerinin hızlı bir şekilde sahada insanlara yardım eli uzattığını anımsatan Kurum, Türk Kızılay aracılığıyla bölgeye bin 600 çadır gönderildiğini ve 600 konutta hasar tespitleri yapılarak ilgili bakanlıklara rapor sunulduğunu söyledi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk halkının yaralarını sarmak amacıyla kalıcı 500 konut yapma talimatını da hatırlatarak, "Bu çerçevede zemin artı üçü-dördü geçmeyen, sizin kültürünüze uygun 500 konutu ve ilave sosyal donatıları yapım hazırlığına başladık. İnşallah bu ay sonuna kadar temel atıp, 6 ay içerisinde de bitirmek istiyoruz." dedi.

Ziyaret sebebinin projeleri değerlendirme safhasını konuşmak, protokol imzalamak ve yetkilileri bilgilendirmek olduğunu aktaran Kurum, "Türkiye Cumhuriyeti'nin, bugün olduğu gibi bundan sonra da Arnavutluk'un yanında olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

- Meta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta da deprem sonrasındaki yakın alakası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, Türkiye'nin afet yönetimi noktasında çok etkili çalışmaları olduğunu ve yardımın çok hızlı bir şekilde ulaştığını söyledi.

Türkiye ile Arnavutluk arasında özellikle afet yönetimi konusunda iş birliğinin geliştirilmesine de değinen Meta, Türkiye'nin afet sonrası yönetimde önemli kurumları bulunduğuna dikkati çekti.

Meta, iki ülkenin tarihsel olarak birbirine çok yakın olduğunu vurgulayarak, bu noktada hem afetleri hem de mutlu anları paylaşmanın önemine işaret etti.

Bakan Kurum, daha sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorasyonu devam eden tarihi Ethem Bey Camisi'ni de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kurum ayrıca Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti ile bir araya geldi.

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Arnavutluk Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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