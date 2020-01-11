Bakan Kurum, Arnavutluk’ta 500 konutun yapılacağı proje sahasını ziyaret etti:

Dünden itibaren Arnavutluk’ta gerçekleştirdiği temaslarına değinen Kurum, bugün de Başbakan Rama ile depremde zarar görmüş alanların incelemesi ve buraya yapılması gereken konutlara ilişkin görüş alışverişinde bulunarak projeleri değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Belediye binasındaki görüşmenin ardından Bakan Kurum ile Başbakan Rama ve beraberindeki heyet 500 konutun inşa edilecek proje sahasını inceledi.

Heyet, Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara’yı belediye binasında ziyaret ederek, burada deprem hasarı, belediyenin durumu ve diğer konularda bilgilendirildi.

Kurum ve Rama’ya ziyaretinde Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Arben Ahmetaj, Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ile diğer yetkililer eşlik etti.

LAÇ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Kurbin bölgesinde Laç kasabasında inşa edilecek 500 konutun proje sahasını inceledi.

Kurum, Arnavutluk’ta geçen yıl 26 Kasım’da meydana gelen depremin ardından Türk halkı olarak dost ve kardeş ülke Arnavutluk’a AFAD, Kızılay, UMKE ve bakanlığın ilgili birimleriyle her türlü çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Arnavutluk halkına dostluk, kardeşlik hukuku çerçevesinde gereken her türlü yardımı yapmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Arnavutluk halkı için yapılması gereken her türlü yardımı yapacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim." dedi.

Depremden zarar gören alanda yıkıntıların kaldırıldığı bölgeye 500 kalıcı konut yapacaklarını dile getiren Kurum, "Zemin artı 3’ü, 4’ü geçmeyecek, bölgenin mimarisini yansıtacak ve buradaki halkın ihtiyaçlarını giderecek çalışmayı inşallah ocak sonu itibariyle sahada başlayıp, en geç 6 ay içerisinde de tamamlamayı düşünüyoruz ve bu çerçevede de çalışmaları yapacağız." diye konuştu.

Başbakan ve Belediye başkanının bölgenin altyapısına ve kentsel dönüşüme ilişkin kendilerinden teknik anlamda destek istediklerini kaydeden Kurum, bu doğrultuda altyapı, atık su, yağmur suyu anlamında teknik olarak her türlü desteği vereceklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yönde talimatları olduğunu kendilerine ifade ettiklerini aktardı.