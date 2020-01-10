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  4. Bakan Kurum, Arnavutluk'taki Türk kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti

Bakan Kurum, Arnavutluk'taki Türk kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 23:30 | Son Güncelleme

Bakan Kurum, Arnavutluk'taki Türk kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti

TİRAN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk'taki temasları kapsamında Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile Türk kurum ve kuruluşlarına ziyarette bulundu.

Bakan Kurum, Türkiye Maarif Vakfına bağlı New York Tirana Üniversitesinde öğrencilerle buluşup sohbet etti, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ile Maarif Vakfı temsilcilerinden ülkedeki çalışmalarını dinleyen Kurum, ardından Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğine geçti.

- Depremzedelere yardım için futbol müsabakası

Öte yandan, Arnavutluk Futbol Federasyonunun destekleriyle Profesyonel Arnavut Futbolcular Sendikasınca düzenlenen ve Türkiye, Arnavutluk, Yunanistan ile İtalya milli takımlarının eski futbolcularının yer aldığı mini turnuva düzenlendi.

Başkent Tiran'daki Air Albania Stadı'nda "Birlikte oynuyoruz ve inşa ediyoruz." başlıklı turnuvada satılan biletlerin gelirlerinin depremzede ailelere bağışlanacağı bildirildi.

- TOKİ Başkanı Ömer Bulut da sahaya indi

Turnuva kapsamında Türkiye-Yunanistan ve Arnavutluk-İtalya yarı finalde karşılaştı.

Bakan Kurum, Türkiye-Yunanistan karşılaşması öncesinde futbolcularla sohbet etti, ardından Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve beraberindeki heyetle maçı izledi.

Türkiye takımında Rüştü Reçber'in teknik direktörlüğünü yaptığı kadroda, Serdar Kulbilge, Bülent Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Emre Aşık, Faruk Atalay, Hasan Kabze, Mehmet Aurelio, Mehmet Yılmaz, Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Volkan Arslan yer aldı.

Karşılaşmada, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut da oynadı.

Yarı finalde penaltılarda Arnavutluk'u yenen İtalya ile Türkiye'yi 1-0 mağlup eden Yunanistan finale yükselen takımlar oldu. Finalde ise İtalya, Yunanistan'ı yenerek turnuvayı kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem Tiran

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