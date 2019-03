Bakan Kurum, Avcılar'da kanaat önderleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 1 Nisan sabahı Avcılar'a özel sosyal konut projesini de yapacağız. Avcılar'a hayırlı olsun. Bugün Beylikdüzü ve Büyükçekmece'ye gittik. Hamdolsun oralarda da muhteşem bir birliktelik var. 1 Nisan'ı her yerde, her meydanda bize müjdeliyorlar." dedi.

Kurum, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Mahallenin imarla ilgili problemleri olduğunu dile getiren Kurum, "Avcılar CHP belediyeciliğinde, çöp, çukur ve çamur belediyeciliğinden çok çekti. İnşallah 1 Nisan sabahı o çileleriniz bitecek. AK Parti belediyeciliğiyle gönül belediyeciliğiyle tanışacaksınız." diye konuştu.

Kurum, Avcılar'da hazine, bakanlık ve TOKİ mülkiyetinde çok sayıda arazi bulunduğu bilgisini vererek, şunları aktardı:

"Burada birçok örnek proje de uyguladık. İnşallah 1 Nisan sabahı Avcılar'a özel sosyal konut projesini de yapacağız. İnşallah Avcılar'a hayırlı olsun. Bugün Beylikdüzü ve Büyükçekmece'ye gittik. Hamdolsun oralarda da muhteşem bir birliktelik var. 1 Nisan'ı her yerde her meydanda bize müjdeliyorlar. Yeşilkent'te buraya gelirken 5 dakikalık yolu akşam vaktinde 1 saatte ancak gelebilirsin. Çünkü yol, altyapı, kanalizasyon, içme suyu yok. Bir CHP belediyesinin her türlü tablosu Avcılar'da karşımızda duruyor."