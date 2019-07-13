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Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 16:10 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesi uygulanacak Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesi uygulanacak Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu. Yaylada görüntü kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen salıncakların sahipleri ile görüşen Bakan Kurum, "Salıncaklar kaldırılacak" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de otelde vali, milletvekilleri, belediye başkanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen il koordinasyon kurulu toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Rize Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, kentsel dönüşüm projesi uygulanacak Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na çıktı. Gelin Tülü Şelalesi mevkiinde araçtan inen Bakan Kurum, yaya olarak yaylayı gezdi, esnaf ve tatilcilerle sohbet etti. Esnafla sohbeti sırasında Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm yapacaklarını anlatan Bakan Kurum, kimsenin mağdur olmayacağını belirterek el birliği ile yaylayı daha da güzelleştireceklerini söyledi. Bakan Kurum, "Cumhurbaşklanımız diyor ki 'Bu Ayder'i dünyanın en güzel yeri yapın'. Bizde sizleri incitmeden, kırmadam ve dökmeden buranın dönüşümünü sizlerle birlikte yaapcağız. Kaldırımından yoluna, alt yapısından otoparkına kadar her şeyini yapacağız. Siz de bize yardımcı olacaksınız" dedi. 'SALINCAKLARI KALDIRACAĞIZ' Ayder Yaylası'nda sayıları artan ve oluşturdukları görüntü kirliliği ile tartışılan salıncakların sahiplerini dinleyen Bakan Kurum'a, Yuvacan Kutlu adlı kadın, "İnsanlar salıncaklarla eğleniyor. Şimdi bunları kaldırlması isteniyor. Bu araziler tapulu arazimiz. Salıncaklarla ekmek paramızı kazanıyoruz. Babamın tapulu arazisininden para kazanmak istiyoruz. Burası yasaksa başka bir yerde kurulum" dedi. Bakan Kurum da yaylanın değerini aşağıya çekecek işlere müsaade edemeyeceklerini belirterek, "Salıncakları kaldıracağız" dedi. Bakan Kurum, Ayder kentsel dönüşüm projesi ile ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.

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