Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız (2)

'2020 SONU İTİBARİYLE AYDER, DÜNYAYA ÖRNEK BİR TURİZM CENNETİ OLACAK'

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda katıldığı kentsel dönüşüm toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, hem Rize merkez, hem de Ayder’de yapılması gereken çalışmaları istişare ettiklerini belirterek, "Daha önce söz verdiğimiz kentsel dönüşüm, millet bahçesi ve Ayder’e ilişkin çevre düzenlemesi projelerinin süreçlerini yerinde görmek suretiyle projelerimizin ilerleme safhasını hep birlikte istişare ettik. Bu çerçevede dün iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede önemli kararlar aldık. Hem Trabzon, hem Rize, hem de diğer dört ilimizde iklim değişikliklerinin etkilerini en aza indirmek maksatlıyla dere güzergâhı üzerindeki bilhassa yıkılma ihtimali, yine selle birlikte selin altında kalma ihtimali olan binaların taşınma sürecini hep birlikte görüştük ve belli kararlar aldık. Bu çerçevede Rize’de de yaklaşık 500 binanın taşınarak güvenli bir şekilde vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde iklim değişikliğinin etkisiyle can ve mal güvenliği risk altında olan binaların taşınmasını gerçekleştirmiş olacağız. Bunun dışında Rize merkezinde daha önce açıkladığımız belediye bloklarından başlamak üzere önemli bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz" dedi.

Bu kentsel dönüşüm projesinde de vatandaşlarla önümüzdeki haftadan itibaren görüşmeye başlayacaklarını belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede de ilk etabını 26 bin metre karelik alanda yapmak suretiyle Rize’ye yakışacak örnek bir kentsel dönüşüm projesini belediye bloklarından başlayarak yapıyoruz. Bu yıl itibariyle de temel atarak etaplar halinde 2023 yılına kadar sahil güzergahındaki riskli alanların dönüşümünü yapmış olacağız. Buna ilişkin hem Salarha, hem de Yağlıtaş bölgesinde rezerv konutlar üreteceğiz. Vatandaşlarımızla elbirliği içerisinde, onların rızası çerçevesinde de bu kentsel dönüşüm projesini gerçekleştiriyor olacağız. 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi inşası yapıyoruz. Burada da valiliğimizi kaldıracağımız alanda bir millet bahçesi projesi gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 50 dönümlük alanda Rize merkezde Endüstri Meslek Lisesi’ni yapacağımız yeni sanayi alanına taşımak suretiyle hem emniyet müdürlüğümüzün bulunduğu bina, hem meslek lisesinin bulunduğu binayı da örnek Rize’ye yakışır bir millet bahçesi haline çevirmiş olacağız. Diğer taraftan Rize merkezdeki meydan düzenlememiz son safhaya geldi. Sahil yolundaki yürüyüş ve bisiklet yolu projelerini de yine belediyemizle birlikte yürütüyoruz."

'BİN 800 ARAÇLIK OTOPARK İNŞAATINA BAŞLIYORUZ'

Bakan Kurum, Ayder’in doğal güzelliklerini koruyacak, doğal güzelliğini gelecek nesillere aktaracak çok önemli projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek "Ayder projemiz kapsamında Ağustos ayı içerisinde ihalesini neticelendireceğimiz bin 800 araç kapasiteli otopark inşaatına başlıyoruz. Yine rezerv konut alanı olarak belirlediğimiz yerde vatandaşlarımızın imar planına uymayan yapılarını rezerv konut alanına taşımak suretiyle de yaklaşık 55-60 adet rezerv konut üretiyoruz. Burada da bizim uygun görmediğimiz yapıları da vatandaşlarımıza destek olmak suretiyle bu alanlara taşımış olacağız. Kaplıca otel olarak bildiğimiz alana da hem kaplıca termal tesisimizi yenileyerek, hem de bu bölgeye turizmi canlandıracak, buradaki istihdamı artıracak, yeri geldiğinde kongre bile yapılabilecek önemli bir tesis kazandıracak projeyi de başlatıyoruz. Onu da bu yıl içerisinde inşasını yapmış olacağız. Kamuoyunda salıncak alanları olarak bilinen bu alanı da kamulaştırarak hazine mülkiyetine geçirme sürecini başlattık. Bu sürece müteakipte buradaki salıncakları olan vatandaşlarımıza da kamulaştırma bedellerinin dışında kira yardımı yapmak suretiyle salıncaklarımızı da Ağustos ayı sonu itibariyle bu bölgeden taşımış olacağız" diye konuştu.

Ayder bölgesinde imar barışına uymayan, kaçak yapıların tespitini yaptıklarını söyleyerek, "Bu tespitlerimizde 50 adet imar barışı ve bölgedeki plan koşullarına uymayan yapılar var. Bu yapıları da Ağustos ayı sonu itibariyle yıkımlarını gerekli tebligatı yaparak Ayder’i inşallah 2020 yılı sonu itibariyle kaldırımıyla, yoluyla, aydınlatma direği, yürüyüş yollarıyla tüm Türkiye ve dünyaya örnek turizm cenneti haline getirmek istiyoruz. Bu noktada hem sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde hem de şehrimizle bir bütün olarak bu projeyi kısa zamanda gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

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