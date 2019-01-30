Bakan Kurum, Balıkesir’de

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve açılış için Balıkesir’e geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretler ve incelemeler için Balıkesir’e geldi. İlk olarak Balıkesir Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Kurum’u, Vali Ersin Yazıcı ve AK Parti Balıkesir Milletvekilleri karşıladı. Makamda kendisine Yağcıbedir Halısı hediye edilen Bakan Kurum, teşekkürlerini sundu.

Kurum müdürleri ile Balıkesir İl Değerlendirme Toplantısı’na katılacak olan Bakan Murat Kurum, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. Bakan Kurum, programına Bigadiç, Sındırgı ve İvrindi ilçelerindeki temasları ile devam edecek.



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