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Bakan Kurum: 'Barış Pınarı Harekatı' başarılı bir şekilde yürütülüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2019 01:50 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla yürütüldüğünü belirterek, "Kahraman Mehmetçiklerimiz adım adım operasyonun neticelenmesi noktasında kararlı bir şekilde ilerliyorlar.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla yürütüldüğünü belirterek, "Kahraman Mehmetçiklerimiz adım adım operasyonun neticelenmesi noktasında kararlı bir şekilde ilerliyorlar. Bu bebek katillerinin girdiği inlerden çıkması noktasında bugüne kadar ne cevap verdiysek, bundan sonra da aynı cevabı vereceğimizi net bir şekilde tüm dünyaya gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Havalimanında Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından karşılanan Bakan Kurum, valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Valilikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/PYD-YPG ile DEAŞ'a yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi. Harekatın başarıyla sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Kurum, "Barış Pınarı Harekatı'nı başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimiz adım adım operasyonun neticelenmesi noktasında kararlı bir şekilde ilerliyorlar. Bu bebek katillerinin girdiği inlerden çıkması noktasında bugüne kadar ne cevap verdiysek bundan sonra da aynı cevabı vereceğimizi net bir şekilde tüm dünyaya gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz" dedi.

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