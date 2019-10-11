Bakan Kurum: “Bebek katillerine ne cevap vereceğimizi dünyaya gösterdik"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hem havadan hem karadan Suriye’ye barış getirmek için Barış Pınarı Harekatı’nın başlatıldığını belirterek, “Bu bebek katillerinin girdiği inlerden çıkması noktasında bugüne kadar ne cevap verdiysek bundan sonrada aynı cevabı vereceğimizi net bir şekilde tüm dünyaya gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum programları kapsamında Elazığ’a geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Kurum, Vali Çetin Oktay Kaldırım’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından yapımı devan eden millet bahçesini inceleyen Kurum, açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de, Fırat’ın doğusunda bir operasyon icra ettiğini vurgulayan Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde başlatılan operasyonda şuan için hem havadan hem de karadan Suriye’ye barış getirmek için Barış Pınarı Harekatı’nı başlatılmış bulunuyoruz. Başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimiz adım adım operasyonun neticelenmesi noktasında kararlı bir şekilde ilerliyorlar. Bu bebek katillerinin girdiği inlerden çıkması noktasında bugüne kadar ne cevap verdiysek bundan sonrada aynı cevabı vereceğimizi net bir şekilde tüm dünyaya gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.