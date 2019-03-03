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Bakan Kurum: Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz" dedi.

Bakan Kurum: Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz" dedi.
Bakan Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, iş insanları, AK Parti ve MHP yönetimi, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Kurum'a, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da eşlik etti. Bakan Kurum, buradaki programında ardından, AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.
'81 İLİMİZE GENELGE GÖNDERDİK'
Bakan Kurum, yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 2012 yılında kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Deprem haftası olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, "Son yaşadığımız olaylar hepimizi yeniden bu gerçekle karşı karşıya getirdi. Biz de çalışmalarımıza hız verdik. 81 ilimize genelge gönderdik. Yılda 300 bin konutu dönüştürme hedefimizi gerçekleştireceğiz. Burada hepimize önemli görevler düşüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da kentsel dönüşümde kararlıyız. Türkiye'de tek bir riskli bina kalmayana kadar dönüşüme devam edeceğiz. Kahramankazan'da riskli yapılar tespit edildi. Satıkadın ve Kayı mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Ülke çapında yürüttüğümüz Kentsel Dönüşüm seferberliğini Kahramankazan'da da gerçekleştireceğiz" dedi.
Bakan Kurum ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası, artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceklerini söyleyerek, "Belediyelerimiz personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek" diye konuştu.

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Bakan Kurum: Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğizBakan Kurum: Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz

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