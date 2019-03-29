HABER

Bakan Kurum: Birileri Türkiye'nin 1 Nisan sabahı kaosa uyanmasını bekliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart günü yapılacak seçimlere değinerek, ''Eskiden, manşetlerle iktidarın değiştiği bir ülkeydik.

Bakan Kurum: Birileri Türkiye'nin 1 Nisan sabahı kaosa uyanmasını bekliyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart günü yapılacak seçimlere değinerek, ''Eskiden, manşetlerle iktidarın değiştiği bir ülkeydik. Şimdi hamdolsun siyasi istikrar ve güvenin merkezi haline geldik. Darbelere, cuntalara teslim olan bir ülkeydik. Şimdi 16 saatte, milletiyle beraber tankların önüne geçip, darbeye 'dur' diyen ülkeyiz hamdolsun. Şimdi birileri çıkmış, 1 Nisan sabahı Türkiye'nin kaosa uyanmasını bekliyor, ellerini ovuşturuyor'' dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da 31 Mart'ta yapılacak seçimler için çalışmalarda bulundu. Kurum, ilk olarak Kulu ilçesinde Ak Parti İlçe Seçim Kurulu Merkezi önünde partililerle buluştu. Türkiye'de eskiden manşetlerde, iktidarların değiştiğini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:
''Eskiden, manşetlerle iktidarın değiştiği bir ülkeydik. Şimdi hamdolsun siyasi istikrar ve güvenin merkezi haline geldik. Darbelere, cuntalara teslim olan bir ülkeydik. Şimdi 16 saatte, milletiyle beraber tankların önüne geçip, darbeye 'dur' diyen ülkeyiz hamdolsun. Şimdi birileri çıkmış 1 Nisan sabahı bu ülkenin kaosla uyanmasını bekliyor, ellerini ovuşturuyorlar. Buradan Kulu'dan soruyorum sizlere, bunların heveslerini kursaklarında bırakmaya söz veriyor muyuz? Allah sizlerden razı olsun. Kim hangi kirli tezgahı kurarsa kursun, biz dev yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.''
'CUMHUR İTTİFAKI, BİR ARKA ODA İTTİFAKI DEĞİLDİR'
Cumhur İttifakı'nın arka oda ittifakı olmadığını ifade eden Kurum, ''Şunu herkes bilsin. Cumhur İttifakı bir arka oda ittifakı değildir. Bu kutlu ittifak; sizin kirli ittifakınız gibi, kapalı kapılar ardında, pazarlıklarla, hesaplarla, bir masa etrafında kurulmadı. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi, devletimizin bekası için, milletimizin birliği ve beraberliği için, bayrağımız için, ezanlarımız için kuruldu'' diye konuştu.
CHP'nin belediyeciliğini de eleştiren Kurum, ''Bunların dönemi, çöp, çamur, çukur dönemi olarak milletimizin hafızasına kazınmıştır'' dedi.

​FOTOĞRAFLI

Bakan Kurum: Birileri Türkiye'nin 1 Nisan sabahı kaosa uyanmasını bekliyorBakan Kurum: Birileri Türkiye'nin 1 Nisan sabahı kaosa uyanmasını bekliyorBakan Kurum: Birileri Türkiye'nin 1 Nisan sabahı kaosa uyanmasını bekliyorBakan Kurum: Birileri Türkiye'nin 1 Nisan sabahı kaosa uyanmasını bekliyor

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Özünal: Muhtar adaylarının bol vaatlerine kanmamalıMuhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Özünal: Muhtar adaylarının bol vaatlerine kanmamalı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan eğitimci başkan adayına tam destekMilli Eğitim Bakanı Selçuk’tan eğitimci başkan adayına tam destek

En Çok Okunan Haberler

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.