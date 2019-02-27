HABER

Bakan Kurum: Birinci derece sit alanlarında imar barışına müsaade etmeyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 12:25 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Kurum: Birinci derece sit alanlarında imar barışına müsaade etmeyeceğiz

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere Sivas'a geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Kurum burada Vali Salih Ayhan ile bir araya geldi. Ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Nevşehir Kapadokya bölgesindeki kaçak yapılara ilişkin süreç hakkında bilgi verdi. Kapadokya bölgesinde Bakanlık ve Valilik olarak ortak çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:
"Hem Turizm hem Çevre Şehircilik Bakanlığımız hem de Valiliğimiz bu çalışmayı ortak yürütüyor. Biz tarihimizi bozacak, kültürümüzü bozacak hiçbir kaçak yapıya izin vermeyeceğimizi daha önce ifade etmiştik. Buna ilişkin yapılan ilk tespitlerde 190 yapı tespit edildi ve 38 yapımız Valiliğimiz tarafından yıkıldı. 26'sının da yine tebligatı yapılarak toplamda 69 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kalan yapıları da en kısa zamanda inşallah yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bugün Turizm Bakanımızla da görüştük, böyle bir karar aldık. Çünkü biz bu anlamda gerçekten tarihimizi, kültürümüzü korumak istiyoruz. Nevşehir Kapadokya bölgemiz bu anlamda bizim en önemli değerlerimizden birisidir."
Türkiye genelinde toplam 20 ilde kaçak yapı tespiti yaptıklarını söyleyen Bakan Kurum, "2 bin 145 kaçak yapının tespiti yapıldı. Artık resmi süreç başlatıldı, bu süreçlere ilişkin de tamamlanmasına müteakip kaçak yapıların yıkımlarını da gerçekleştiriyor olacağız" diye konuştu.
'EMLAK BANKAMIZ FAALİYETE GEÇTİ'
BDDK'nın Emlak Katılım Bankası'na faaliyet izni vermesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurum şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Türkiyemiz için önemli bir gün. Emlak Bankamız artık yeniden faaliyete geçti. Bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Emlak Katılım Bankası olarak bundan sonraki süreçte faaliyetine devam edecek. Gerçekten cumhuriyet döneminde kurulmuş çok önemli bir değerimiz. AK Parti iktidarı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Emlak Katılım Bankası olarak artık sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz. Katılım bankası olarak çalışacak ve faaliyetleri içerisinde kentsel dönüşüme destek, inşaat sektörüne destek, ithal ikame malların burada üretilmesine destek sağlayacak bankamız artık faaliyete geçmiş durumda. Türkiyemiz için, tüm sektörlerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.''

FOTOĞRAFLI

Bakan Kurum: Birinci derece sit alanlarında imar barışına müsaade etmeyeceğizBakan Kurum: Birinci derece sit alanlarında imar barışına müsaade etmeyeceğiz

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
AK Parti’li Baybatur: "Bu iş pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek"AK Parti’li Baybatur: "Bu iş pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek"
BTP Başkan Adayı Selim Kotil: İstanbul’un altyapısı çürüdüBTP Başkan Adayı Selim Kotil: İstanbul’un altyapısı çürüdü

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında anket açıklaması: Ciddi manada manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Soylu: 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler

Soylu: CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bahçeli: Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır

Bahçeli'den flaş açıklama: Yeni bir rejim bunalımı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü

Erdoğan'a sürpriz! Aracını durdurup...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.