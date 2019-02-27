Bakan Kurum: Birinci derece sit alanlarında imar barışına müsaade etmeyeceğiz

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere Sivas'a geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Kurum burada Vali Salih Ayhan ile bir araya geldi. Ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Nevşehir Kapadokya bölgesindeki kaçak yapılara ilişkin süreç hakkında bilgi verdi. Kapadokya bölgesinde Bakanlık ve Valilik olarak ortak çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Hem Turizm hem Çevre Şehircilik Bakanlığımız hem de Valiliğimiz bu çalışmayı ortak yürütüyor. Biz tarihimizi bozacak, kültürümüzü bozacak hiçbir kaçak yapıya izin vermeyeceğimizi daha önce ifade etmiştik. Buna ilişkin yapılan ilk tespitlerde 190 yapı tespit edildi ve 38 yapımız Valiliğimiz tarafından yıkıldı. 26'sının da yine tebligatı yapılarak toplamda 69 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kalan yapıları da en kısa zamanda inşallah yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bugün Turizm Bakanımızla da görüştük, böyle bir karar aldık. Çünkü biz bu anlamda gerçekten tarihimizi, kültürümüzü korumak istiyoruz. Nevşehir Kapadokya bölgemiz bu anlamda bizim en önemli değerlerimizden birisidir."