Bakan Kurum: Birinci derece sit alanlarında imar barışına müsaade etmeyeceğiz (2)

ESNAF ZİYARETLERİNDE BULUNDU

Bakan Kurum daha sonra Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Sami Aydın'la bir araya gelen Kurum, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum, belediye ziyaretinin ardından Atatürk Caddesi üzerinde esnafı ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Bakan Kurum'a Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da eşlik etti. Bakan Kurum daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kolları Bölge Toplantısı'na katıldı.

'843 AİLEMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYORUZ'

Bakan Kurum, ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Divriği, Zara ve Akıncılar ilçelerine yapılan 843 konutun anahtar teslim törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 8'inci yıl dönümünde rahmetle ve hasretle andığını söyledi.

İnşa ve imar etmenin zorlu bir iş olduğunu belirten Bakan Kurum, "Tespit edeceksin, vatandaşımızla görüşeceksin, projeyi yapacak ve inşaatı en güzel ve modern bir şekilde tamamlayacaksın. Ama bir de güzel tarafı var, anahtarı vermek, yüzlerdeki heyecanı ve keyfi görmek. Bugün, 136 milyon değerindeki 843 konutumuzun anahtarlarını veriyor, yani 843 ailemizin yüzünü güldürüyoruz. Allah'a hamd olsun bugün bu duyguyu Sivas merkez, Divriği, Zara ve Akıncılar'daki vatandaşlarımızla hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZİ DEPREME KARŞI HAZIRLAYACAĞIZ'

Türkiye'de deprem riski olan bölgeler hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Kurum Erzincan'dan Marmara bölgesine kadar uzanan hattın büyük tehlike arz ettiğini söyledi. Kentsel dönüşümün deprem açısından hayati bir önem taşıdığını söyleyen Bakan Kurum şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 2012 yılında büyük bir ufuk örneği ortaya koyarak kentsel dönüşüm çalışmasını bizzat başlattılar. Biz de gecemizi gündüzümüze katarak depreme karşı ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz. Ülkemizde 6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız. İnşallah kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu tamamlamış olacağız. Şayet buraları dönüştürmezsek ve bir deprem yaşarsak, en sevdiklerimizi kaybederiz. Ülkemizi depreme karşı hazırlayacağız. Aksi takdirde depremin yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya kalırız. Rabbim bir daha bu ülkeye deprem acısını yaşatmasın."

Bakan Kurum daha sonra hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.