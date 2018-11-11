Bakan Kurum, Bitlis'te şehit polis amirinin isminin verildiği parkın açılışına katıldı

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak ve şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın ismini verildiği parkın açılışına katılmak üzere Bitlis'e geldi.

Muş’tan karayoluyla Bitlis’e gelen Bakan Murat Kurum, Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Tekstil Kent alanında incelemelerde bulundu. Daha sonra Bitlis Valiliği'ne geçen Bakan Kurum, Vali Oktay Çağatay ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Kurum, valilikte, belediye başkanları ve kaymakamlarla basına kapalı toplantı yaptı.Toplantı çıkışında Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, kentte hayata geçireceği projelerle ilgili açıklama yaptı.

'BİTLİS ATIK SU VE İÇME SUYU İSALE HATLARI YENİLENECEK'

Bakan Kurum, "Bu kentte kentsel dönüşüm projeleri, millet bahçeleri, parklar, alt yapı ve Bakanlığımızı ilgilendiren konularda istişarelerde bulunduk. Bu istişareler neticesinde öncelikli olarak Bitlis deresi üzerinde bulunanların bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısında acilen dönüşmesi gerekiyor. Bu çerçevede, daha önce TOKİ Başkanlığı tarafından yeni sanayi bölgesinde 412 üniteyi il özel idaresi eliyle vatandaşlarımızla görüşerek dönüşümünü sağlamış olacağız. Burada Toplu Konut İdaresi, gerek İl Özel İdaresi ve gerekse Bakanlığımız gerekli desteği yapacaklar. Bir kısım hak sahibi vatandaşımıza ödemeleri yapılacak. Geriye kalan kısmıyla da uzun vadeli borçlandırma yapacağız. Maliyet bedelleri üzerinden buradaki dönüşümü sağlayacağız. Burası, Bitlis için önemli bir güzergah. Bizden öncesinde başladı kısa sürede değerlendirerek bitirmeyi hedefliyoruz. Bitlis merkezde içme suyu ve kanalizasyon inşaatımız 2019 yılı içerinde tamamlanacak. 66 kilometre atık suyu, 83 kilometre içme suyu ishale hattını yeniliyoruz. Bu hatlarla birlikte yeni borular ve alt yapısı ile birlikte Bitlis halkı daha düzenli alt yapı ve kanalizasyon sistemine sahip olacak. Bununda ihale bedeli yaklaşık 53 milyon lira. Fiyat artışlarıyla birlikte 60 milyona mal ederek tamamlayacağız" dedi.