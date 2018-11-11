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Bakan Kurum, Bitlis'te şehit polis amirinin isminin verildiği parkın açılışına katıldı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2018 22:36 | Son Güncelleme

SİNEMA YOKUŞU VE BİTLİS ÇARŞISINI GEZDİ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret için geldiği Bitlis'te İl Özel İdaresi tarafından restore edilen Sinema yokuşu ve Bitlis çarşısını gezdi.

SİNEMA YOKUŞU VE BİTLİS ÇARŞISINI GEZDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret için geldiği Bitlis'te İl Özel İdaresi tarafından restore edilen Sinema yokuşu ve Bitlis çarşısını gezdi. Yapılan çalışmalar hakkında Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Aras’tan bilgi alan Bakan Kurum, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Kurum daha sonra Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan AK Parti İl Binasına geçerek burada partililerle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Kurum karayoluyla Batman’a hareket etti.

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Bakan Kurum, Bitlis'te şehit polis amirinin isminin verildiği parkın açılışına katıldı (2)Bakan Kurum, Bitlis'te şehit polis amirinin isminin verildiği parkın açılışına katıldı (2)
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