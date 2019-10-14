Bakan Kurum: “Biz güney sınırımızda bir terör koridoru istemiyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Biz güney sınırımızda bir terör koridoru istemiyoruz. Bedeli ne olursa olsun biz buna mani olacağız” dedi.

Konya’daki çeşitli programlara katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Necmettin Erbakan Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine katıldı.

Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Kurum, “Dünya şunu bilsin. Bizler, ne dün, ne bugün kapalı kapılar ardında plan kurmadık, kurmayız. Biz bütün tezlerimizi, hiçbir gizli ajandamız olmadan açık açık dünyaya ilan ederiz ve ettik” dedi. “Güney sınırımızda bir terör koridoru istemiyoruz”

Türkiye’nin güney sınırında terör koridoru istemediklerini belirten Kurum, bedeli ne olursa olsun buna mani olacaklarını söyledi. Milleti ve vatan topraklarını korumak istediklerini ifade eden Bakan Kurum, “Gabar’da, Tendürek’te, Bestler Dereler’de, Lice’de, Çukurca’da, Dağlıca’da koruduk. El Bab’ta, Afrin’de Cerablus’ta koruduk. Buralarda nasıl koruduysak, 40 yıl önce Kıbrıs’ta nasıl muhafaza ettiysek yine edeceğiz” diye konuştu.

“Bölgeyi yeniden huzura ve güvene kavuşturmak istiyoruz”

Fırat Kalkanı Harekatı ile 365 bin Suriyeli’yi vatanlarına kavuşturduklarını kaydeden Kurum, “Şimdi de bölgemizi yeniden huzura ve güvene kavuşturmak istiyoruz. Ensarı olduğumuz 1 milyon muhacir kardeşimizin öz vatanlarında mutlu, huzurlu yaşamalarını sağlamak istiyoruz ve inşallah bunu da başaracağız. Tabi bizler rasyonaliteye karşı kör olamayız. Türkiye olarak bizler, dünyanın belki de en zor coğrafyasında yaşıyoruz. Bakınız son birkaç yıl içinde, coğrafyamızda bulunan koca koca ülkeler çözülmekle karşı karşıya kaldılar. O ülkelerin vatandaşları maalesef üzülerek söylüyorum yaşamlarını terör, kan, gözyaşı, şiddet ve göçün refakatinde sürdürüyorlar. Bu manzara karşısında, bu coğrafyada güçlü ve dirayetli bir devlet olarak ayakta kalmak hakikaten çoğu devletin başaramayacağı bir şeydir” ifadelerini kullandı. “Bizim coğrafyamızın kaderi, barut kokusu değildir”

Türk coğrafyasını kaderinin barut kokusu kan ve gözyaşı olmadığını vurgulayan Bakan Kurum, kaderlerinin yüzlerce yıl boyunca yeryüzünde barışı, iyiyi, güzeli, vicdanı ve adaleti yaşatmış olmak olduğunu aktararak, "Şanlı ceddimiz gittiği her yerde zalimlerin zulmüne son vermiştir. Mazlumlara yaşanabilir beldeler, barış dolu memleketler kurmuştur. Bizim ordumuz ‘cehennemi yaşatırız’ tehditlerine kulak asmamış, ‘barış pınarları aksın’ hedefiyle ‘cennet gibi bir dünyayı’ vaat ederek yol yürümüş ve bunu başarmıştır. Dünya gaflete düşmemelidir. Dünya bizim güçlü, iradeli, basiret ve feraset sahibi bir devlet olduğumuzu anlamalıdır” şeklinde konuştu.