HABER

Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 16:11 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce’de incelemede yaptığı açıklamada, “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz” dedi.Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrasında şehre gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce’de incelemede yaptığı açıklamada, “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz” dedi.
Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrasında şehre gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulundu. Bakan Kurum 15 Temmuz Parkı’nda incelemelerde bulunarak bir açıklama yaparak eksikleri hemen gidereceklerini açıkladı. Bakan Kurum, "Denizde de çöpler, arabalar hep oraya gitmiş. Buraya bir temizliği ile alakalı tekne felan ayarlayalım. Selden arabalar felan var, oOnları kurtaralım. Denizde ne varsa temizleyeceğiz. Biz buraları zaten valiliğimiz özel olarak ilgilenecekler. Hem o derenin ıslahını köprüleri acilen oraları yapalım. Vatandaşların ufak tefek sorunları var onlara yardımcı olalım. Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz. Valimizle vekillerimizle birlik içinde sırasıyla yapılacak inşallah. Yine iller bankasından bir kredi talebiniz olursa iller bankası genel müdürümüz burada onunla konuşabilirsiniz” dedi.

Bakan vatandaşı dinledi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce’de selzedelerle de konuştu. Bakan Kurum yetkililere talimat vererek, “Ablamızın kocası hastaymış. Hastaneye götürün. Birde buradaki evi ile alakalı yaşamada başlarlar. İşletmeye elektriği en kısa süre içerisinde verin. Kocasını da hemen acile götürün. Bu konuyu hemen kaymakam bey ile takip edelim” diye konuştu.

Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”

Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”

Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”

Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”

Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”

Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”

Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”

Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”

Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”

Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”

Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”

Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”

Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”

Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”

Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de zincirleme trafik kazası!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a 20 yıl hapis istemiyle yeni dava

İddianame kabul edildi! Kuytul ile ilgili yeni gelişme

Bakanlık açıkladı! Turuncu listede aranan Murat Gündüz öldürüldü

Murat Gündüz öldürüldü

Burdur'da 3,0 büyüklüğünde deprem

Burdur'da 3,0 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.