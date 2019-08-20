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Bakan Kurum: Bodrum'da 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 17:00 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'daki koylarda incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum: Bodrum'da 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'daki koylarda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Bodrum'da tartışılan The Bo Viera projesinin de aralarında bulunduğu 1611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğunu söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle, Bodrum'un Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimler yaptı. Denetimler sırasında kıyılara yakın bulunan balık çiftliklerini de gezen Bakan Kurum, daha sonra Yalıkavak'ta basın toplantısı düzenledi.
Kıyı ve koylarda kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklernini kaydeden, 1611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğunu belirterek, "İmara ve yapı ruhsatlarına aykırılıkların giderilmesi için firmalara 1 ay süre verildi. Eğer giderilmezse biz, Valilik aracılığıyla gidereceğiz. İmar Kanunu gereği yıkım ve para cezası uygulaması da yapılacak. Muğla'da kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Doğal güzelliklerimizi bozacak yapılara müsaade etmeyeceğiz. Müsaade edenlere de gerekli her türlü cezai işlem yapılacak" diye konuştu.
Basın mensuplarının soruları üzerine Bakan Kurum, Gündoğan'da hayata geçirilen The Bo Viera projesini de incelediklerini belirterek, "Hem kıyı hem de kara tarafında imara aykırılıklar tespit edildi. Kot kesitle alakalı ve yapıların bütünlüğüyle ilgili sorunlar var. Kıyıda görüntü kirliliği ile ilgili sorunlar var. Yine hafriyatların araziye yakın bir yerde istiflendiği noktasında tespitlerimiz var. Proje mühürlendi ve cezai işlem başlatıldı" dedi.

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Bakan Kurum: Bodrum'da 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durdurulduBakan Kurum: Bodrum'da 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durdurulduBakan Kurum: Bodrum'da 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durdurulduBakan Kurum: Bodrum'da 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu

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